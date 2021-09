La fiera del lavoro digital si rinnova: scopri lo stand virtuale in cui mettere in mostra le tue soft skills

In quest’ultimo anno e mezzo la crescita – sia quantitativa che qualitativa – degliè stata sontuosa. Nati come alternativa alle occasioni di incontro in presenza – il cui svolgimento è stato reso a lungo impossibile dalle normative atte a contenere la diffusione della pandemia –, il virtuale a poco a poco ha saputo acquisire una propriadal fisico e, grazie al potenziale dellanel connettere tra di loro le persone, costruirsi una propria identità.

Virtual Job Meeting torna a Roma

Il nuovo appuntamento con Virtual Job Meeting ROMA – interamente gratuito – è per giovedì 7 ottobre, online, dalle 9.30 alle 16.30. L’evento sarà una grandissima opportunità per gli studenti di tutte le facoltà delle università del Lazio e delle aree limitrofe, che potranno entrare in contatto con i responsabili del personale di importanti aziende come Capgemini Engineering, Eraclito 2000, Generali Assicurazioni, Gruppo Maurizi, NTT Data, Ringmaster, STMicroelectronics, Storm Reply, Umana, Webuild... e altre realtà che stanno aderendo.

Registrati qui



Trova lavoro giocando

Anche in questo appuntamento, oltre alle chat e ai videocolloqui non mancheranno workshop, webinar formativi per una stesura ottimale del CV e consulenze gratuite di orientamento, finalizzate a semplificare l’ingresso dei giovani laureati all’interno del mercato del lavoro.

Novità assoluta di questa edizione, invece, sarà la presenza di uno stand virtuale nel quale i partecipanti potranno cimentarsi in un’avventura digitale per mettere in mostra le proprie soft skills e competenze: un’ulteriore vetrina per farsi notare dalle tante aziende presenti.

Come nasce Virtual Job Meeting

Cesop HR Consulting Company – società italiana che da oltre trent’anni mette in contatto giovani studenti con il mondo imprenditoriale – è una delle realtà che ha intravisto queste opportunità aperte dalla tecnologia e che quindi ha meglio interpretato questa transizione digitale del mondo degli eventi.

Da questa intuizione è nato quindi Virtual Job Meeting, l’importante rete di eventi online che si propone di aprire un dialogo tra selezionatori di importanti aziende nazioniali e multinazionali con i laureandi e neolaureati delle università Italiane.

Come iscriversi gratuitamente

Insomma, un’occasione da non perdere. Come partecipare? Basterà andare sulla pagina dell'evento e inserire la propria mail per ricevere in pochi minuti tutte le istruzioni necessarie per una corretta registrazione.