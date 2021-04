Quali sono le problematiche dentali più diffuse? Come prendersene cura?

Un italiano su cinque, tra i 35 e i 70 anni, è ahimè pronto a rinunciare alla cura delle propri denti, in quanto teme di non potersi più permettere delle cure odontoiatriche. A dirlo è un'indagine redatta nel mese di Giugno 2020 dalla SIdP (Società Italiana di Paradontologia), che fotografa come, in tempi di pandemia e non solo, la cura dentale e la sua prevenzione non sia proprio in vetta ai pensieri del Bel Paese. A pesare su questa cattiva abitudine degli italiani c'è anche la paura del dolore fisico tanto quanto il peso economico nei portafogli dei possibili pazienti.

Ma quanto è importante la prevenzione oggi? Molto secondo la Dott.ssa Zuraica Lamboglia, Direttore Sanitario del Centro Odontoiatrico di via F.S. Nitti, 11 e odontoiatra del Network Ospedale Israelitico. Edentulia, paradontite, carie e bruxismo le patologie più diffuse. "Spesso ci accorgiamo di queste patologie solo attraverso degli accurati check up e visite di controllo - ci spiega Lamboglia - Controlli da effettuare almeno ogni 6 mesi per prevenire con soluzioni il meno possibile invasive per il paziente".

Da qui, da via Francesco Saverio Nitti 11, in zona Collina Fleming, riparte la missione, nata oltre 400 anni fa, dell'Ospedale Israelitico di Roma. "Un'eccellenza sul territorio romano - afferma l'Avv. Antonella Di Castro, Vicepresidente Ospedale Israelitico di Roma - che ha sempre guardato alla cura della persona come unico obiettivo".

Eccoli quindi, in questa video intervista, tutti i servizi e le cure che il nuovo dipartimento ospedaliero offre alla Città. Per ulteriori informazioni, leggi questo contenuto o visita il sito www.dentistiospedalieri.it.