Quali sono i segreti per una carne alla brace perfetta? Ecco dove gustarla a Roma

Il ristorante e braceria Al Piave situato, in via Piave 2E, al centro di Roma a due passi da via Veneto nasce per far vivere ai propri clienti un'esperienza culinaria fatta di tradizioni, qualità degli ingredienti e professionalità. Al Piave offre una variegata gamma di pietanze, dagli antipasti ai primi piatti home made, ma ciò che lo contraddistingue è la rigorosa selezione di carne certificata cotta esclusivamente alla brace sui carboni vegetali come le vecchie tradizioni.

Ampia anche la carta dei vini, tra rossi, rosati e bollicine che vengono selezionati con un occhio di riguardo al territorio italiano per esaltare la nostra terra. Al Piave è aperto dal lunedì al sabato. Dal pranzo all'aperitivo per festeggiare l'arrivo della sera e continuare con la cena. Per maggiori informazioni visita il sito www.alpiave.it.