Arredamento su misura e alta qualità: le ricette del settore per il dopo pandemia

Tra le cose a cui si dovrebbe prestare attenzione quando si decide di arredare una casa, o di rivedere il proprio mobilio, rientra la possibilità di acquistare prodotti su misura. Non è soltanto una questione di ottimizzazione degli spazi, ma anche di personalizzazione e di qualità.

Riuscire a personalizzare il proprio spazio significa infatti che ogni pezzo, per colore e stile – oltre che per dimensione – è stato scelto e creato con cura. Tutto ciò porta verso un ambiente più funzionale e più sfruttabile. Allo stesso tempo – ed è forse l’aspetto più importante – ad aumentare sono le fattezze e la qualità dei materiali utilizzati.

L’importanza dei negozi fisici e dell’offerta di qualità

Con la pandemia le abitudini delle persone – possiamo dire in maggioranza – sono cambiate e, per fare un esempio, modalità come lo smart working sono diventate una costante per migliaia di lavoratori. Inevitabilmente anche le case hanno assunto una connotazione diversa: nel possibile, si è cercato di rendere la propria abitazione anche il proprio ufficio.

Adesso che il lavoro in remoto è diventata una solida realtà e sempre più aziende lo confermeranno anche a pandemia conclusa, a ricoprire un ruolo fondamentale nella ricerca di un arredamento personalizzato e più funzionale sono gli store fisici. Se durante buona parte della pandemia sono rimasti chiusi, e nonostante un evidente incremento delle vendite online, ora sono di nuovo al centro della scena. La concorrenza delle nuove modalità di fruizione – l’ecommerce non è di certo una novità, ma a causa dell’emergenza sanitaria ha raggiunto una platea sempre più vasta – ha imposto senz’altro una riflessione sul nuovo ruolo che i negozi dovranno avere nei prossimi tempi. A partire proprio da quell’attenzione al cliente, attraverso la professionalità dei propri dipendenti, che le interfacce web non potranno mai offrire.

Artigianato e Made in Italy in una sola azienda

A tutti questi aspetti si unisce l’importanza del Made in Italy. Un’espressione che significa eccellenza, design, artigianalità. Ecco perché nell’idea di personalizzazione di una casa, e nell’acquisto di mobili su misura è un tassello che non può mancare. Il Made in Italy d’altronde è riconosciuto in tutto il mondo, specialmente per quanto riguarda il settore dell’arredamento e chi è alla ricerca di nuove soluzione di qualità deve rivolgersi ad aziende che possano fregiarsi di questo marchio.

È il caso di Confalone, azienda fondata nel 1946 che coniuga artigianalità e design nella ricerca di tessuti italiani di grande qualità del Made in Italy: tessuti 100% cotone, 100% lino, velluti, tessuti tecnici idrorepellenti e antimacchia, pellame di prima scelta, con una scelta di oltre 1200 variazioni di colore.

Gli alti standard produttivi permettono all’azienda di garantire un prodotto che dura nel tempo, perché alla base – come per tutte le aziende artigiane – c’è la cura del prodotto dalla sua progettazione fino alla vendita.

Nei sette negozi Confalone a Roma (Appia, Campo de’ Fiori, Flaminio, Stazione San Pietro, Prati, S. Maria Maggiore, Prati Fiscali), oltre a tutto l’arredamento per la casa, dai divani, ai letti, alla collezione armadi, camere e cucine, il plus del servizio è offerto dal personale esperto: i designer sono a disposizione del cliente per la progettazione e la personalizzazione di spazi e mobili. Ogni modello del catalogo, inoltre, può essere realizzato su misura a seconda delle esigenze.