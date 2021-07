Pronti per il nuovo anno accademico? A Roma ci sono grandi novità

Eccoti lì, ti sei appena lasciato il cancello del liceo alle spalle. Sai che non tornerai più indietro, perché da oggi si può solo andare avanti con una domanda ben precisa nella testa: cosa farò da grande?

La risposta a questa domanda ne presuppone un’altra ancora più specifica: a quale corso di laurea mi iscriverò? Un dubbio che ha attanagliato molti, almeno una volta nella vita, non ti preoccupare. È vero, davanti a te, ora, hai un mondo di possibilità. A Roma, tra le eterne strade percorse nientemeno che da Cicerone e soci prima di te, dubbi e perplessità vengono spazzati via dall’Università più giovane e innovativa della Capitale, l’Università degli Studi Roma Tre.

Università degli Studi Roma Tre: una ventata di innovazione nel panorama accademico italiano

Attuale e piena di idee e corsi interessanti, in grado di proiettare i suoi studenti in un mondo del lavoro nuovo e più attento ai grandi temi ambientali ed economici: i binari, insomma, su cui correrà il nostro prossimo futuro.

Sono quattro i nuovi corsi, previsti per l’anno accademico 2021-2022, che assolvono in modo esemplare a tale scopo:

• Corso di Laurea triennale in Economia e big data – Dipartimento di Economia

• Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica per le risorse marine – Dipartimento di Ingegneria (Polo di Ostia)

• Corso di Laurea Magistrale in Sustainable coastal and ocean engineering (in lingua inglese) – Dipartimento di Ingegneria (Polo di Ostia)

• Corso di Laurea Magistrale in Scienze Umane per l’ambiente – Dipartimento di Studi Umanistici

Open Day: “Orientarsi a Roma Tre 2021”

Economisti con competenze da ingegneri, ingegneri a difesa delle coste e delle energie rinnovabili, professionisti esperti nell’analisi e nella comunicazione socio-ambientale e sostenibile… queste le nuove figure richieste dal mercato e questi, dunque, i corsi pensati non solo per chi è appena uscito dal liceo, ma anche per chi è già allo step successivo, si è laureato e vuole specializzarsi ulteriormente in un particolare settore. Corsi di laurea e laurea magistrale, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, scuole dottorali e di specializzazione: un’offerta ampia e diversificata. In tutti questi casi, a guidare gli studenti alla scoperta di queste e delle tante altre possibilità formative offerte, il 5 luglio 2021 l'Università ha organizzato un grande evento inaugurale al Teatro Palladium, seguito poi, dal 6 all’8 luglio, tra le 10 e le 14, da tre giornate di “Orientarsi a Roma Tre 2021”, dedicate alle presentazioni online dei dipartimenti, per valutare il proprio percorso di studi attraverso una comoda e intuitiva piattaforma digitale on demand e una live-chat collegata all’Ufficio orientamento e alle diverse Segreterie didattiche. Ti consigliamo, quindi, di dare un’occhiata al sito dell’ateneo per conoscere nel dettaglio il programma delle tre giornate.

Finalmente un modo pratico, comodo e veloce per conoscere, senza spostarsi da casa, tutto sulla struttura, la didattica e sulle tante agevolazioni previste da Roma Tre.

Ecco chi ha diritto alle agevolazioni economiche

Sono diverse le misure economiche pensate per andare incontro a studenti e famiglie in questo periodo difficile, tra queste:

• Esonero totale per gli immatricolati ai corsi di laurea in Fisica, Matematica, Scienze Geologiche e Scienze per la protezione della natura e della sostenibilità ambientale.

• Esonero totale per gli immatricolati con votazione conseguita alla maturità di 100/100. Riduzione del 50%, invece, per coloro, usciti dal liceo con votazione tra 95/100 e 99/100, che si iscrivono a una triennale e per coloro che si iscrivono a una magistrale con votazione alla laurea triennale tra 106 e 110.

• Esonero totale delle tasse per studenti con ISEE fino a 20.500 € e, a cascata, con esonero parziale previsto fino a 30.000 €.

• Sconto del 20% sulle tasse universitarie a ogni studente che abbia un parente stretto iscritto a un corso di laurea o di laurea magistrale a Roma Tre e con ISEE pari o inferiore a 30.000 €.

• 1.000 borse di studio da 1.000€ per 3 anni destinate a studenti meritevoli

• 100 computer portatili messi a disposizione per le matricole, assegnati sulla base dell’ISEE.

Roma Tre sostiene il diritto allo studio, difende la qualità e premia il merito.

Non solo didattica: attività sportive e culturali, ricerca e lavoro

Un ulteriore modo, quello della piattaforma online, per rapportarsi in modo innovativo alle nuove generazioni di studenti e alle loro esigenze specifiche. E, proprio a tale scopo, simili attenzioni l’Università Roma Tre le ha dedicate anche ad altri aspetti della vita in ateneo, progettando eccezionali spazi per la vita e lo studio in sede con le biblioteche e il centro linguistico di Ateneo. Ha inoltre attivato iniziative extra-univeristarie parallele, come quelle sportive o culturali come il Teatro Palladium, la Roma Tre Orchestra e Roma Tre Radio.

L’Università ha dato anche ampio spazio alla ricerca e alla possibilità di usufruire di stage, tirocini e scambi culturali oltre confine. Su quasi 112.000 laureati, dalla fondazione dell'Università nel 1992 ad oggi, ogni anno ci sono più di 1.300 esperienze di studio internazionale con Erasmus e altri programmi di scambio incoming e Outcoming.

Roma Tre: un riferimento innovativo per le nuove generazioni

Insomma, l’Università degli Studi Roma Tre, nata meno di 30 anni fa, continua per la sua strada. Con i suoi oltre 33.000 studenti, 1.000 docenti e ricercatori, 108 corsi e il prestigioso riconoscimento di “Eccellenza” a 4 dei suoi dipartimenti (Giurisprudenza, Ingegneria, Matematica e Fisica, Scienze) è in grado di esercitare una spinta innovativa nel panorama accademico italiano.

Il grande entusiasmo e l’eccellenza che l’hanno sempre contraddistinta, la rendono un perfetto punto di riferimento per tutte le nuove generazioni, desiderose di staccarsi e di compiere finalmente un percorso di vita e di studio realmente in sintonia con le dinamiche che oggigiorno guidano il mondo.

Tecnologia, ambiente, flessibilità, digitalizzazione, accessibilità agli studi: è su questo che si gioca il futuro. Il tuo e quello di tutti quanti noi.