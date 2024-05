Toyota e il Giro d'Italia consolidano la propria partnership

Domenica 26 maggio a Roma si è conclusa la 107esima edizione del Giro d’Italia. Mobility Partner e Official Car della corsa rosa è stata, per il sesto anno consecutivo Toyota.

Per l’ultima edizione della gara ciclistica, l’azienda giapponese ha messo a disposizione una flotta di oltre 60 veicoli elettriche che hanno accompagnato squadre e atleti per tutte le tappe percorrendo 3.400 km in modalità zero emissioni per oltre 50% del tempo. Fra questi hanno spiccato il suv Toyota bz4 X e il nuovo Toyota C-HR, crossover va dal Full Hybrid, al Plug-in hybrid ricaricabile da rete esterna. Un giro lungo lo stivale in maniera sostenibile e sicuro con una serie di funzionalità progettate per supportare il conducente e rendere la guida più sicura in ogni condizione sia per il guidatore che per i pedoni riconosciuti dai sistemi automatici del veicolo riducendo il rischio di incidenti. Attenzione particolare, anche per KINTO, terzo brand globale del Gruppo Toyota dedicato ai servizi di mobilità.

La 107esima edizione della Corsa Rosa ha così sancito e consolidato la partnership fra Toyota e il Giro d’Italia verso il mondo dello sport e il rispetto dell’ambiente per una società più sostenibile, sicura ed inclusiva.

"La partecipazione al Giro d'Italia vuole affermare quanto Toyota sia parte della vita e delle passioni degli italiani, contribuendo ogni giorno al rispetto della Grande Bellezza del nostro territorio. Sostenibilità, sicurezza, performance, piacere di guida caratterizzano le nostre tecnologie, insieme ad innovazione ed accessibilità: sono tecnologie per tutti pensate per mettere al centro le persone. Dal Full Hybrid al Plug-in Hybrid, passando per il Full Electric fino al Fuel Cell ad idrogeno ci impegniamo con passione per disegnare un percorso di elettrificazione verso le zero emissioni. Crediamo da sempre in una mobilità sostenibile, accessibile e sicura che lasci ai nostri clienti la massima libertà di scelta" - ha dichiarato Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia