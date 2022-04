A Roma 35 minuti al giorno per trovare un parcheggio. Le zone e gli orari da incubo

Quasi dodici ore al mese trascorse alla ricerca di un posto auto. E’ questo il dato che emerge da un recente studio recentemente sui tempi impiegati dai romani alla ricerca di un parcheggio.

Fino a 45 minuti al giorno

La media cittadina, secondo la ricerca condotta da Parclick.it, la compagnia di prenotazioni di parcheggi leader in Europa, è di circa 35 minuti al giorno. Con punte che arrivano anche a 45 minuti perché il dato varia, in funzione delle zone e degli orari in cui si cerca il posto auto. A conti fatti, appunto, quasi mezza giornata a settimana.

Quanti romani usano l'auto

In base allo studio, sette romani su dieci usano ogni giorno l’auto privata per andare al lavoro, il che significa che a Roma ci sono tre volte più auto di quante la città ne possa ospitare e il doppio ad esempio di quelle di Parigi; ma solamente un terzo di questi cittadini ha il suo parcheggio. Nella città che in Italia vanta il maggior numero di auto per abitante (629 ogni 1000 abitanti) la ricerca di un posto dove lasciare il mezzo di trasporto privato per molti rappresenta un incubo.

Le zone e gli orari da incubo

I dati dello studio di Parclick rivelano che l’orario peggiore per parcheggiare a Roma è tra le 19 e le 20, quando la gente rientra a casa dopo aver finito di lavorare. Per quanto riguarda i quartieri, quelli più difficili per trovare un posto libero e in cui la gente perde più tempo per trovarlo, sono Roma Centro, i dintorni della Stazione di Termini, Prati, San Giovanni, San Lorenzo e Trastevere.

Il tempo in auto

“Chi prende quotidianamente l’auto per spostarsi in città sa molto bene che passare circa 35 minuti al giorno per parcheggiare è qualcosa di davvero estenuante – ha commentato Luis Paris, CEO di Parclick ha commentato – significa quasi sprecare mezza giornata ogni mese a cercare un posto libero mentre si va o si torna dal lavoro”. Un tempo che si deve sommare anche alle 107 ore che, secondo l'agenzia per il controllo dei servizi pubblici (Acos), ogni romano spende ogni anno nel traffico.