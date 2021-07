Torna #Vialibera di notte, sabato 17 luglio 8 chilometri di strade chiuse dalle 19 alle 24. Ecco la mappa

Sabato 17 luglio torna l'appuntamento con #Vialibera, questa volta in edizione serale dalle 19 alle 24: un anello stradale di circa 8 km rimarrà chiuso al traffico e dedicato a pedoni e ciclisti.

Tra le strade interessate: via Cola di Rienzo, via del Corso, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via Vibenna e via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni, via di Santa Bibiana, via Tiburtina (fino a via dei Reti).

Lungo tutto l’itinerario sono previsti eventi “localizzati” o “itineranti” di promozione della mobilità dolce e sostenibile, attività artistico-culturali, attività sportive e ludico-ricreative. Tutte le iniziative sono organizzate nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Il progetto di #ViaLibera è promosso da Roma Capitale, coordinato dall'Assessorato alla Città in Movimento con gli Assessorati Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, Crescita Culturale, Sostenibilità ambientale, Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Persona, Scuola e Comunità solidale, con la collaborazione dei Municipi e della Polizia Locale, curato da Roma Servizi per la Mobilità e Zètema.

"Le varie entità (negozi, bar, ristoranti, palestre…) e i punti di interesse (musei, biblioteche, scuole palazzi storici, spazi espositivi, istituti di cultura…) che si localizzano lungo o nei pressi del percorso entrano a pieno titolo nell’iniziativa, con attività mirate o già programmate. Il programma sarà suscettibile di variazioni. L’iniziativa potrà essere annullata per maltempo o per cause di forza maggiore", spiegano dal Campidoglio.