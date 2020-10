Torna #vialibera: a Roma quindici chilometri di strade solo per pedoni e ciclisti

Domenica 18 ottobre torna #ViaLibera, l’iniziativa di Roma Capitale dedicata a pedoni e ciclisti. Dalle 10 alle 19 oltre 15 chilometri di strade tra centro, Esquilino, Tiburtina, Termini, Pinciano e Prati saranno chiuse al traffico, formando un unico percorso ciclopedonale. Tra le strade interessate: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, via XX Settembre, Piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana, via Veneto, alle quali si aggiungono per questa edizione via delle Terme di Caracalla e via Appia Antica.

Lungo tutto l’itinerario saranno organizzati eventi “localizzati” o “itineranti” di promozione della mobilità dolce e sostenibile, attività artistico-culturali, attività sportive e attività ludico-ricreative.

Novità rispetto alle precedenti edizioni è l’integrazione di due importanti iniziative: ArcheoGRAB: una ciclopasseggiata alla scoperta dell'Appia Antica; un circuito nato per visitare in bicicletta o a piedi alcuni dei luoghi più spettacolari e magici dell’area archeologica che rappresenta uno degli itinerari più suggestivi della Capitale.

“Bici in rosa” Pedaliamo insieme per la lotta contro il cancro al seno e per stili di vita corretti: una manifestazione sportiva amatoriale promossa dalla Breast Unit del Policlinico Campus Bio-Medico, in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Onlus e con il supporto tecnico-organizzativo di Europe Direct Roma Innovazione di ASD CICLISMO LAZIO. La partenza è prevista per le 10.30 da Largo Corrado Ricci (Percorso Largo Corrado Ricci-Piazza del Popolo-Largo Corrado Ricci).

Tutte le iniziative sono organizzate nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Coronavirus.Il progetto di #ViaLibera è promosso da Roma Capitale, coordinato dall'Assessorato alla Città in Movimento con gli Assessorati Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, Crescita Culturale, Sostenibilità ambientale, Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Persona, Scuola e Comunità solidale, con la collaborazione dei Municipi e della Polizia Locale, curato da Roma Servizi per la Mobilità e Zètema.

Via Cola di Rienzo

Pedonalizzazione totale

Via dei Fori Imperiali e L.go Corrado Ricci

Pedonalizzazione totale

Via Castelfidardo

Pedonalizzazione totale da Piazza dell’Indipendenza a Via XX Settembre

Via Leonida Bissolati

Pedonalizzazione totale in direzione Via Veneto

V.le Gabriele D’Annunzio

Pedonalizzazione totale fino a Piazza del Popolo

V.le S. Paolo del Brasile/Via delle Magnolie/V.le A. Mickievicz

Percorso all’interno di Villa Borghese. Bus regolari su V.le S. Paolo del Brasile

Via del Corso

Pedonalizzazione totale

Piazza Venezia

Pedonalizzazione parziale lato Palazzo Assicurazioni Generali. Punto di attraversamento Via del Plebiscito/Via C. Battisti- Via IV Novembre.Doppio senso di marcia su lato Palazzo Venezia

Via Tiburtina

Pedonalizzazione totale da Via di S. Bibiana a Via dei Reti, compreso il tratto fra Via degli Ausoni e Piazza dei Sanniti

Castro Pretorio

Pedonalizzazione da V.le Regina Elena a Piazza dell’Indipendenza, attraverso V.le dell’Università (chiusura parziale) e Via Monzambano (chiusura totale)

Via XX Settembre

Pedonalizzazione parziale da Porta Pia a L.go S. Susanna, fatta eccezione per la carreggiata fronte Ministero

Via Veneto

Pedonalizzazione parziale da Via L. Bissolati a Via Boncompagni

Pedonalizzazione totale da Via Boncompagni a Porta Pinciana

Via dei Luceri/P.le Aldo Moro/ Via Monzambano

Pedonalizzazione parziale da Via dei Luceri a Via Monzambano



Via di S. Gregorio

Pedonalizzazione parziale della carreggiata lato Palatino con corsia riservata al solo trasporto pubblico Carreggiata in direzione Colosseo aperta al traffico

Via delle Terme di Caracalla

Pedonalizzazione parziale Via delle Terme di Caracalla e Via di Porta San Sebastiano

Via Appia Antica

Pedonalizzazione totale di Via Appia Antica fino alla Chiesa del Domine Quo Vadis

Via Labicana

Pedonalizzazione parziale limitata alla sola carreggiata lato Colle Oppio

Viale Manzoni

Pedonalizzazione parziale tra Via Merulana e Via G. Giolitti