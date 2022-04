Le strade chiuse e i bus deviati a Roma sabato 9 e domenica 10 aprile

Sarà un week end ricco di eventi a Roma, a cominciare dalla Formula E che terrà banco sabato 9 e domenica 10 aprile all'Eur. Ma non solo. Perché si correrà anche l'Appia Run e si marcerà ancora in favore della pace in Ucraina.

La Formula E a Roma: strade chiuse

Fino alle 5.30 della mattina dell'11 aprile sarà chiusa via Cristoforo Colombo nelle due direzioni: tra viale Europa e via delle Tre Fontane e tra via Laurentina e viale Europa. Inoltre sarà vietato il transito all'interno dell'anello verde e, il sabato e la domenica, sarà vietato l'accesso pedonale all'interno dell'anello azzurro (tranne autorizzati).

La zona vietata al traffico è compresa tra viale del Pattinaggio, via delle Tre Fontane, viale di Val Fiorita, viale Egeo, piazzale Ferruccio Parri, viale Tupini e viale Santi Pietro e Paolo, piazza Caduti sul Lavoro, viale Beethoven, viale Asia, viale dell'Arte e viale dell'Artigianato, viale dell'Atletica.

Sabato 9 aprile riattivata la Roma Lido

Da sabato 9 aprile la ferrovia regionale Roma-Lido sarà riattivata sull'intera linea con la riapertura della tratta Eur Magliana-Piramide/Porta San Paolo. Contemporaneamente andrà in vigore un nuovo orario valido tutti i giorni. Prima e ultima corsa dai capolinea di Piramide/Porta San Paolo e Colombo ore 5,15 e 23,30", fa sapere Atac. Qui l'orario in dettaglio. Fino a venerdì 8 aprile, la linea sarà attiva tra Colombo e Eur Magliana, con la possibilità di utilizzare la metro B tra Eur Magliana e Piramide.

Manifestazione contro la guerra

Dalle 16 alle 20 manifestazione in piazza dei Santi Apostoli per la pace in Ucraina. All’iniziativa è prevista la partecipazione di 300 persone. Dalle 8 divieti di sosta nella piazza. Possibili rallentamenti nelle strade limitrofe.

Processione in centro

Domenica 10 aprile, in Centro, tra le 13,30 e le 16,30 processione religiosa tra via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via dei Cerchi e via di San Teodoro. Possibili rallentamenti per le linee bus 30, 44, 51, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781 e C3.

Appia Run domenica 10 aprile: strade chiuse

Domenica tra le 9 e le 11,30 circa si correrà la XXIII edizione della Roma Appia Run. Prevista una gara competitiva da 13 km e una non competitiva da 4 km. Le prime chiusure al traffico scatteranno alle 7 su viale delle Terme di Caracalla. Il percorso della manifestazione interesserà poi anche via di Porta San Sebastiano, l'Appia Antica e l'Appia Pignatelli, via della Caffarella, via di Porta Ardeatina, via Cilicia, viale Marco Polo, via Guerrieri, viale Giotto e via Baccelli. Prevista una deviazione per le linee di bus 30, 118, 160, 218, 628, 660, 671, 714, 715 e 792.

Qui le deviazioni delle linee Atac in dettaglio. Per quanto riguarda le linee di Roma Tpl, 218 e 660, la 660 in arrivo da Arco di Travertino seguirà il percorso abituale sino a via Appia Nuova altezza via dell'Almone, per poi proseguire su via Appia, via di Tor Fiscale, via Anicio Paolino, via Monte Albino e di nuovo via Appia verso Arco di Travertino. Non raggiungerà, durante la gara, il capolinea di Cecilia Metella. La 218, invece, direzione Padre Formato, da piazza Epiro sarà deviata su via Satrico, via Acaia, via Cilicia e viale Marco Polo, la Colombo, via di Tor Marancia, via delle Sette Chiese e percorso abituale. Al ritorno, verso San Giovanni, da via delle Sette Chiese non continuerà sull'Ardeatina ma passerà sulla Colombo, via Cilicia, via Acaia, via Satrico, piazza Epiro e quindi consueto itinerario.