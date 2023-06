Le strade chiuse a Roma sabato 24 giugno

Sabato 24 giugno nel centro di Roma sono previsti due cortei, uno la mattina, l’altro il pomeriggio, che causeranno problemi al trasporto pubblico e privato con strade chiude e bus deviati.

Corteo Cgil

Dalle ore 10:00 da piazza della Repubblica partirà il corteo indetto da Cgil e da una rete di associazioni sulla difesa del diritto alla salute per garantire una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. La manifestazione si sposterà poi a Piazza del Popolo interessando via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via e piazza Barberini, via Sistina, piazza e viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele d'Annunzio. In tutto il percorso sarà vietata la circolazione con veicoli. Divieti di sosta in tutte le aree interessate e limitrofe che riguarderanno anche le postazioni taxi. Per lo svolgimento del corteo previste deviazioni per le linee H, 40, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85, 100, 119, 160, 170, 492, 590, 910, C3.

Corteo USB

Dalle ore 14:00 sempre da Piazza della Repubblica partirà il corteo del sindacato Usb contro le politiche governative in materia sociale ed economica. I manifestanti transiteranno in via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto per giungere a piazza di Porta San Giovanni. Le strade saranno rese pedonali almeno fino alle 20:00 orario di termine del corteo.

La manifestazione comporterà anche deviazioni di linee bus quali 3NAV, 5, 14, 16, 40 , 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 105, 170, 360, 590, 649, 714, 792, 910, H, C3. Modifiche ancora più importanti per le linee 218 e 665 che in caso di necessità sposteranno il proprio capolinea da Porta San Giovanni a via Magna Grecia