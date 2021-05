Torna via libera, la domenica per pedoni e ciclisti: 15 chilometri di strade chiuse alle auto

Roma tutta per ciclisti e pedoni. Torna #vialibera, l'iniziativa promossa dall'amministrazione di Virginia Raggi e che prevede la chiusura al traffico ai motori di 15 chilometri di strade. Strade che saranno aperte a pedoni e ciclisti. Tra Centro, Tiburtina, Termini, Pinciano e Prati si snoderà un unico percorso ciclopedonale. Le chiusure dalla 10 alle 19.

Le vie chiuse alle auto

Per lasciare spazio a bici e pedoni, le strade che ricadono nel percorso di #ViaLibera saranno chiuse agli altri veicoli oppure le loro carreggiate saranno ridotte anche per consentire il passaggio del trasporto pubblico. Si tratta di via del Corso, via dei Fori Imperiali, via di San Gregorio, viale delle Terme di Caracalla, via Veneto, via XX Settembre, via Bissolati, via San Martino della Battaglia, via Labicana e viale Manzoni, via Tiburtina (da piazzale Tiburtino a via dei Reti), via Cola di Rienzo. Anche una parte di piazza Venezia sarà pedonalizzata. Resterà aperto alla circolazione del traffico ordinario il lato dalla piazza davanti a Palazzo Venezia, con un doppio senso di marcia.

Le linee bus deviate

Le linee bus C3, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 75, 80, 81, 82, 83, 85, 90, 150F, 160, 218, 492, 590 e 910 saranno deviate dai loro percorsi ordinari. Anche la 118, tra le 8,30 e le 18,35, cambierà itinerario per la pedonalizzazione di via Appia Antica e transiterà su via Appia Nuova, piazza Tuscolo, Porta Metronia e viale delle Terme di Caracalla.

Porta San Sebastiano

E domenica in via di Porta San Sebastiano e su un tratto di via Appia Antica tra Porta San Sebastiano e via Appia Pignatelli – la circolazione di auto e moto sarà vietata dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

L'assessore Calabrese

“Rinnoviamo un’iniziativa importante per la città, così da incentivare la mobilità dolce e sostenibile in questo momento di graduale riapertura. Abbiamo scelto di limitare questa edizione al circuito ciclopedonale per garantire il rispetto delle norme legate all’emergenza sanitaria, mettendo comunque a disposizione di tutti più di 15 km di strade, da percorrere a piedi o su due ruote in totale sicurezza” afferma il vicesindaco con Delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.