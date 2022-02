Sfilate di carnevale e manifestazioni contro la guerra, bus deviati e strade chiuse nel week end

Sarà un week end intenso sotto il profilo delle manifestazioni a Roma. Dalla protesta contro la guerra in Ucraina, fino all'evento in piazza Bocca della Verità dove saranno attese duemila persone del "popolo delle forze dell'ordine" che vogliono il rispetto della costituzione. Sit in ai quali si aggiungeranno anche eventi di carnevale, la consueta pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali e il calcio, con Lazio-Napoli.

Sabato 26 febbraio: le deviazioni al traffico

Dalle 10 alle 14, sfilata di Carnevale a San Basilio. Il percorso sarà su piazza Urbania, via Fabriano, via Fiumata, piazza della Balena, via Pievebovigliana e via Corinaldo, via Montegiorgio, via Grisadola, piazza Buozzi, via Girolamo Mechelli, via Pieve Bovigliana, via Sirolo, via Recanati, via Loreto, via Treja. Possibili deviazioni bus.

Dalle 10 alle 13, in piazza dei Santi Apostoli, manifestazione della Cgil per “per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla guerra in Ucraina”. All’iniziativa è prevista la partecipazione di 1000 persone. Dalle 7 scatteranno i divieti di sosta nella piazza. Dalle 14 alle 19 manifestazione a piazza Santi Apostoli contro il caro vita promossa dal Partito Comunista. Prevista la partecipazione di circa 300 persone.

Dalle 15 alle 18 manifestazione in piazza Bocca della Verità organizzata dal partito Ancora Italia. Attese 300 persone.

Rappresentanti di movimenti, comitati e partiti si ritroveranno a largo Millesimo, zona Torrevecchia, dalle 15,30 alle 16,30 e nel Giardino Massimo Urbano, vicino a Santa Maria della Pietà dalle 17 alle 19 per manifestare in occasione dell'anniversario dello sgombero dell'Ex Lavanderia. E' previsto un servizio di viabilità per il rispetto della segnaletica in largo Millesimo. Possibili limitazioni o modifiche per il traffico pubblico e privato.

Dalle 16 alle 18, in via Cristoforo Colombo, nel parcheggio antistante la sede del Ministero della Transizione Ecologica, via Cristoforo Colombo numero 44, manifestazione indetta da “Casapound Italia” “per protestare contro il rincaro delle bollette”.

Domenica 27 febbraio: le deviazioni al traffico

Manifestazione culturale in via dei Castani, a Centocelle, dalle 8 alle 22 circa la strada sarà chiusa al traffico tra piazza San Felice da Cantalice e via dei Glicini. Saranno deviate le linee di bus 450, 542, 548 e C5. Qui i dettagli delle deviazioni bus Atac. La 548 di Roma Tpl in entrambe le direzioni sarà deviata su viale Parlmiro Togliatti e via delle Robinie.

Dalle 14 alle 20 circa 2.000 persone manifesteranno a piazza Bocca della Verità (e non più al Circo Massimo come inizialmente previsto) per la "riappacificazione popolare". Divieti di sosta, già diverse ore prima, su: piazza della Bocca di Verità, via Petroselli, via di Ponte Rotto e largo Amerigo Petrucci; via dei Cerchi, ttra piazza Bocca della Verità e via Ara Massima di Ercole; via della Greca; via del Circo Massimo, tra piazzale Ugo La Malfa e via della Greca. In caso di chiusura di via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli, le linee C3, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781 potranno essere deviate o subire brevi stop. Le modifiche si potrebbero protrarre oltre le 20, perché dalle 16 alle 22 via dell'Ara Massima di Ercole sarà chiusa al traffico riprese video da parte del Teatro dell'Opera.

Dalle 16, in zona Casal Bertone, si svolgerà una sfilata in maschera che muoverà secondo il seguente itinerario: piazza Santa Maria Consolatrice, via Baldissera, via Orero, via Asinari di San Marzano, via di Casal Bertone, via Mezzacapo, piazza Dabormida, via Trionfi, via Pollio, largo de Cristoforis, via Pittaluga. Fermi a vista e/o deviazione della linea 545.

All'Eur, festa di carnevale a viale Europa, tra viale Tupini e viale Pasteur. Deviazione per le linee di bus 31, 771 e 780. La 771 di Roma Tpl devierà su viale Beethoven e viale America. Via dei Fori Imperiali è isola pedonale con la deviazione delle linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la nMB. Dalle 15 alle 17, a piazza della Repubblica (area pedonale antistante la basilica di Santa Maria degli Angeli), avrà luogo una manifestazione a sostegno della pace in Ucraina, con la prevista partecipazione di 100 persone. Dalle 20,45, all'Olimpico, Lazio-Napoli.