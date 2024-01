Stop agli incentivi per i passaggi di proprietà delle auto ecologiche a Roma e provincia

Stop alle agevolazioni per gli automobilisti di Roma e provincia che vorranno acquistare un’auto green. Si, esatto, proprio quelle che, in un futuro non troppo lontano, saranno praticamente le uniche a poter circolare in città. È l’allarme che lancia la Confarca, la confederazione italiana che raggruppa studi di consulenza automobilistica e autoscuole.

Stop alle agevolazioni

Dal 1° gennaio del 2024, chi vuole effettuare un passaggio di proprietà per una vettura alimentata a GPL, metano, elettrico, ibrido e idrogeno, non beneficerà dello sconto del 30% rispetto a chi, invece, vuole un’auto con motore tradizionale. Con la delibera dello scorso 29 dicembre 2023, rivela la confederazione, la Città Metropolitana di Roma ha abrogato l’applicazione dell’agevolazione sull’imposta provinciale trascrizione (IPT), inizialmente prevista senza alcuna maggiorazione, per l’acquisto dei veicoli ad alimentazione ecologica. Una maggiorazione confermata anche da una circolare dell’Aci che, tra l’altro, ha ricevuto questa comunicazione solo il 28 dicembre 2023.

Colpo di spugna

Questa decisione, secondo la Confarca, rappresenta “un colpo di spugna di fine anno - denuncia il presidente della confederazione, Paolo Colangelo - che stride con i superincentivi previsti nell’anno 2024 per l’acquisto delle auto elettriche e per le rottamazioni di quelle a benzina e diesel e che, inevitabilmente, danneggia anche gli studi di consulenza e di pratiche automobilistiche”.

Ztl e auto ecologiche

In una nota, la confederazione non risparmia delle stoccate al sindaco di Roma, nonché presidente della Città Metropolitana, Roberto Gualtieri. “Ciò dimostra anche una certa incoerenza. Il primo cittadino della Capitale vorrebbe infatti rinchiudere i romani nella Ztl più grande del mondo, un progetto che include per la prima volta anche le periferie, e al tempo stesso eliminare gli incentivi per i veicoli ecologici, finanche su quelle auto completamente elettriche su cui oggi si punta con incentivi per la rottamazione”.

Una scelta “assurda e paradossale” rincara Colangelo, che va “in controtendenza con il volere sbandierato di incentivare il trasporto green in città”. Per gli studi di consulenza che si occupano di pratiche automobilistiche, si tratta di “un fulmine a ciel sereno”, fa notare ancora il presidente della Confarca. “Sempre più persone a Roma e in provincia hanno acquistato negli ultimi mesi veicoli elettrici ed ecosostenibili, con questa manovra della Città Metropolitana di Roma si vedono tolti tutti gli incentivi concessi sui passaggi di proprietà”. “Ci auguriamo che Gualtieri ritorni sui suoi passi e che sia coerente con quello che da tempo chiede ai cittadini romani e della provincia”, conclude Colangelo.