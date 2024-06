Un romano ogni anno perde quasi tre giorni nel traffico

Ogni romano, nel 2023, ha perso quasi tre giorni di vita nel traffico. È quanto emerge dal rapporto Inrix 2023 che monitora lo stato di congestione delle principali città del mondo. Un dato più basso rispetto a quello rilevato dalla 13° edizione della TomTom Traffic Index ma che sottolinea come il trend non cambi: Roma soffoca nel traffico delle sue automobili. E la situazione, stando ai dati, sta peggiorando.

Roma sempre più trafficata

L’Inrix research global traffic scorecard rivela le città più congestionate del mondo grazie all’analisi di diversi device tecnologici utilizzati per il monitoraggio del traffico, compresi i dispositivi installati sulle auto. I tempi di percorrenza sono stati calcolati guardando esclusivamente al tempo necessario per andare e tornare dai principali centri per l’occupazione all’interno di un’area urbana dai quartieri pendolari circostanti.

A Roma la situazione del traffico è in netto peggioramento. La Capitale, infatti, è la 15° città più intasata al mondo, dopo Bangkok e prima di Dublino, stabile rispetto alla classifica dello scorso anno. In tutto, ogni automobilista ha perso nel traffico 69 ore, poco meno di tre giorni. Un dato in crescita rispetto al 2022, con un +15%.

Traffico in aumento rispetto al periodo pre pandemico

Il dato che colpisce ancor di più è che a Roma c’è più traffico rispetto al 2019, periodo pre pandemico, con un +2%. Lo smart working, l’impegno per una mobilità sostenibile e la spinta verso la condivisione dei mezzi e l’utilizzo più frequente del trasporto pubblico non stanno dando i benefici sperati. Nella Capitale il traffico continua sempre ad aumentare.

Roma sul podio in Europa

E se nel mondo Roma è “solo” 15°, la Città Eterna sale sul podio in Europa tra le città più trafficate alle spalle di Londra (1° con 99 ore) e Parigi (2° con 97).