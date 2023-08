Romani malati d'auto: un mezzo a motore per ogni abitante della Capitale (neonati compresi)

“A Roma abbiamo 1 milione e 700mila autovetture, troppe rispetto alla reale necessità di spostamento”. Così parlava, ad aprile 2022, l’assessore capitolino alla mobilità, Eugenio Patanè, puntando il dito contro il numero di auto in circolazione nella Capitale in un periodo in cui iniziava a prendere forma il piano enti emissioni del Comune, e soprattutto la tanto contestata ztl fascia verde.

A Roma 842 veicoli ogni 1.000 residenti

Una stima corretta, quella di Patanè, ma al ribasso rispetto alla totalità del parco mezzi circolate in città. Contando infatti anche moto, scooter, furgoni e mezzi pubblici, nel 2022 a Roma circolavano 2.350.069 veicoli, di cui 1.771.776 - il 75% - erano auto. Tenendo conto che al 31 dicembre 2022, la popolazione residente a Roma era di 2.748.109 milioni, considerando l’intero parco mezzi circolante è quindi come se a Roma praticamente tutti gli abitanti avessero un veicolo, per la precisione 842 veicoli ogni 1.000 abitanti.

Il confronto con il 2022: le auto sono 30.000 in più

Numeri con cui la Capitale supera nettamente tutte le altre grandi città italiane: Milano, al secondo posto, si ferma a 684.613 auto e resta sotto il milione prendendo in considerazione tutti i mezzi circolanti. Rispetto al 2020 e al 2021, inoltre, le cifre sono in crescita - nel 2021 i veicoli in circolazione erano 2.313.700 - ed evidenziano come la gran parte dei mezzi siano appunto auto: 1.771.776 nel 2022, circa 30.000 in più rispetto al 2021. Di queste, 85.428 sono state immatricolate nel 2022, oltre 10.000 in più rispetto a quelle immatricolate nel 2021.

In circolazione 167.430 mezzi euro 0

Inevitabili, dunque, le ricadute sulla qualità dell’aria e sulle emissioni, anche se la maggior parte delle auto che circolano a Roma, il 29,6%, sono euro 6. Seguono le euro 4 (20,3%) e le euro 5 (15%). Una buona fetta della totalità del parco auto circolante è però ancora “occupato” dalle euro 0, pari al 10,7% (167.430 vetture), e dagli euro 3, che ricoprono il 13,2% della totalità.

“Le autovetture, soprattutto quelle più vecchie, restano ferme il 92% del tempo e occupano spazio pubblico - sottolineava Patanè ad aprile - In un periodo di transizione come questo l’obiettivo non deve essere trovare il modo di evitare le multe, ma cambiare il modo di vedere e vivere la mobilità”.