Potature degli alberi in tre quartieri, strade chiuse e bus deviati

Prenestino, Gianicolense e quartiere Trieste. Lunedì 11 aprile, a Roma sono previste una serie di potature agli alberi che comporteranno chiusure di strade e deviazioni di bus.

Da lunedì potature lungo la corsia tranviaria di via Prenestina, tra viale Palmiro Togliatti e via Bresadola. Modifiche per la linea tram 14. Da via Prenestina altezza via Bresadola seguirà l'itinerario di 5 e 19 verso piazza dei Gerani, e ritorno. Tra via Prenestina/Bresadola e il capolinea di Togliatti il collegamento sarà garantito da bus navetta che fermeranno a lato della corsia tranviaria.

Riprendono, tra le 7,30 e le 16,30, le potature anche in viale Etiopia. Previste chiusure nel tratto tra piazza Gondar e via Tembien. Potature anche a via Vitellia, da via di Donna Olimpia a largo Carlo Grigioni. Chiusure. Le potature a via Vitellia sono previste sino al 15 aprile nella fascia oraria 9-17.