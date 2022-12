Smog oltre i limiti a Roma: oggi blocco del traffico e mezzi pubblici gratis. Tutte le informazioni

Dopo la giornata di ieri, anche oggi sarà in vigore il blocco del traffico a Roma e l'opportunità di utilizzare bus e metro gratuitamente. A causa delle polveri sottili oltre soglia, come attestato dai dati provenienti dalle centraline di monitoraggio (sforamento confermato anche in serata alle ore 19), nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute pubblica, il Campidoglio ha firmato un'ordinanza per la limitazione del traffico privato.

Nell'atto firmato dal sindaco Roberto Gualtieri è prevista la limitazione del traffico per il 24 mattina, vigilia di Natale, dalle 6.30 alle 9.30. Lo stop all'interno della nuova fascia verde. Qui la mappa. A fermarsi saranno le auto a benzina fino alla categoria Euro 3 e quelle a gasolio fino a Euro 4. Stop anche per i ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2.

Oggi bus e metro gratis

Oggi i mezzi di trasporto pubblico saranno gratuiti. Bus, tram e metro saranno in servizio sino alle 21 (le linee il cui servizio termina prima delle 21 mantengono il proprio orario). Dalle 23,30 ci saranno i bus notturni.

Sulla ferrovia Termini-Centocelle l'ultima corsa parte da Centocelle alle 21,03, da Termini alle 21,30. I parcheggi di scambio di Anagnina, Cinecittà, Arco di Travertino, Laurentina, Eur Magliana, Rebibbia, Ionio e Pantano chiudono alle ore 21,45. Il parcheggio della stazione Ostiense chiude alle 20. Il parcheggio Trastevere chiude alle 21

La ztl

Sino all'8 gennaio, sempre nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie, le ztl diurne di Centro e tridente saranno attive tutti i giorni, festivi compresi, dalle 6,30 alle 20. Unica eccezione, il giorno di Natale, quando le due ztl non saranno in funzione. Orari invariati per la Ztl diurna di Trastevere e per le Ztl notturne.