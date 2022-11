Obbligo catene e pneumatici invernali in provincia di Roma e nel Lazio dal 15 novembre. Le strade interessate

Dal 15 novembre 2022 fino al 15 aprile 2023 sarà in vigore l'obbligo di montare pneumatici invernali o di tenere le catene da neve a bordo. L'arrivo dei mesi freddi e del peggioramento delle condizioni meteo coincide con il provvedimento. L'obbligo riguarda prevalentemente strade extraurbane e autostrade della provincia di Roma e delle grandi arterie del Lazio.

Ciclomotori e motocicli sono esenti dall'obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada. Per gli altri, viaggiare senza gomme invernali o catene, rischia di costare caro. La sanzione pecuniaria varia in base al tipo di strada che viene percorsa: nei centri abitati la sanzione pecuniaria minima è di 41 euro ridotti a 28,70 euro se si paga nei cinque giorni. In autostrada la multa va da un minimo di 59,50 euro in caso di pagamento nei cinque giorni, ad un massimo di 338 euro. Con l'arrivo dell'inverno le auto con pneumatici "all season" possono continuare a circolare.

Le strade Anas con obbligo di catene

Tante le strade gestite da Anas che dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022 avranno l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione nel Lazio. Nel dettaglio, le strade interessate sono:

SS 17 “Dell'appennino Abruzzese Ed Appulo Sannitico” dal km 0 al km 12,250, SS 155 “di Fiuggi” dal km 2,100 al km 3,050, SS 156 “Dei Monti Lepini” dal km 5,100 al km 24,000, SS 2 “Via Cassia” dal km 41,400 al km 61,900 dal km 68,600 al km 79,750, dal km 86,900 al km 97,600, SS 214 “Maria E Isola Casamari” dal km 0 al km 29,600, SS 260 “Picente” dal km 29,462 al km 48,330, SS 4 “Via Salaria” dal km 97,000 al km 144,958, SS 471 “Di Leonessa” dal km 15,785 al km 38,630, SS 5 “Via Tiburtina Valeria” dal km 37,000 al km 65,000, SS 578 “Salto Cicolana” dal km 0 al km 49,571, NSA 574 ex-S.S. 578 "Salto Cicolana" dal km 10,200 al km 13,325, SS 6 “Via Casilina” tra i km 30,300 al km 40,880, dal km 51,000 al km 80,020, dal km 42,320 al km 48,800, dal km 88,800 al km 136,675 e dal km 140,225 al km 150,353, SS 630 “Ausonia” dal km 0 al km 2,850, SS 690 “Avezzano” dal km 39,350 al km 41,500, SS749” Sora – Cassino” dal km 21,400 al km 34,800.

Obbligo di catene su A24 e A25

L'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali riguarda anche utostrade A24 e A25, particolarmente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. "Tali fenomeni possono infatti determinare la riduzione dell’aderenza degli pneumatici estivi sulla pavimentazione stradale. I pneumatici invernali che possono essere utilizzati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione", spiega Anas.

Nel dettaglio, l’obbligo riguarda:

L'Autostrada A24 Roma - L’Aquila - Teramo (fra lo Svincolo di Tivoli e lo Svincolo di Teramo Est/allacciamento SS80 entrambi compresi);

L'Autostrada A25 Torano - Pescara (fra lo Svincolo direzionale di Torano e lo Svincolo d’interconnessione con l’autostrada A14, entrambi compresi).

Anche in questo caso l'obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale. Durante il periodo di validità del provvedimento i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in atto.

Le strade Astral con obbligo di catente

Anche le strade Astral sono interessate dall'obbligo. Di seguito l'elenco di tutte le strade Astral che interessano anche tratti di via Flaminia, via Cassia, Nettunense, Castrense e non solo.

L'elenco delle strade con obbligo di catene gestite da Astral

Sr 312 castrense km 0+000/ 40+568

Sp 2 tuscanese km 2+850/ 21+404

Sp 8 verentana km 2+950/ 22+190

Sp 8 tratto sotteso marta km 0+000/ 2+792

Sp 8 tratto sotteso capodimonte km 0+000/ 3+200

Sp 8 tratto sotteso valentano km 0+000/ 0+896

Ex ss 675 umbro laziale km 0+000/ 6+150

Sp 11 vetrallese km 6+150/ 18+484

Sp 144 maremmana km 62+750/ 77+803

Sp 1 cimina km 1+322/ 32+690

Sp 141 variante alla sp1 ronciglione km 0+000/ 2+500

Sp 147 claudia braccianese km 33+330/ 53+030

Sp 149 nepesina km 0+000/ 22+315

Sp 150 magliano sabina km 0+000/ 17+642

Sp 151 ortana km 4+500/ 30+350

Sr 313 di passo corese km 0+000/ 45+500

Bretella sr 313-ss4 bis km 0+000/ 1+000

Sr 657 sabina km 0+000/ 23+200

Sp 54 magliano sabina i tronco km 0+000/ 10+000

Sp 54 magliano sabina ii tronco km 16+500/ 25+700

Sr 657 casello a1 soratte km 0+000/ 1+720

Sr 4bis del terminillo km 5+000/ 22+000

Sr 79 ternana km 28+015/ 45+500

Sr 471 di leonessa km 39+150/ km 48+200

Sr 521 di morro km 0+000/ 25+350

Sr 577 del lago di campotosto km 26+400/ 39+650

Sp 10 turistica del terminillo km 0+000/ 21+650

Sp 69 selvapiana km 0+000/ 2+050

Sr 314 licinese km 0+000/ 40+908

Sp 34 turanense km 0+000/ 40+150

Sr 155 di fiuggi km 3+050/ 74+600

Sr 155 racc di fiuggi km 0+000/ 18+700

Sp 20 piglio arcinazzo km 0+000/ 10+667

Sr 411 sublacense km 0+000/ 50+560

Sr 411 dir di campocatino km 0+000/ 18+400

Sp 28 trevi filettino km 0+000/ 16+940

Sp 30 filettino capistrello km 0+000/ 10+200

Sp 128 campo staffi km 0+000/ 2+800

Sr 218 di rocca di papa km 5+000/ 13+750

Sp 3 velletri anzio i tronco a km 5+485/ 8+454

Sr 156 dei monti lepini km 24+150/ 33+800

Sr 156 dir dei monti lepini km 0+000/ 5+320

Sr 609 carpinetana km 3+000/ 42+480

Sr 637 di frosinone e di gaeta km 4+050/ 15+000

Sr 637 dir di frosinone e di gaeta km 0+000/ 8+200

Sp 62 marittima ii (tronco) km 7+820/ 17+200

Sp 67 guglietta vallefratta km 0+000/ 6+580

Sp 3 guglietta vallefratta km 0+000/ 12+250

Sp 227 pedemontana monti lepini km 0+000/ 28+177

Sp 277 asse attezzato frosinone km 0+000/ 5+670

Sp 279 asse attezzato ceccano km 0+000/ 2+949

Sr 82 della valle del liri km 82+000/ 126+836

Sr 637 di frosinone e di gaeta km 15+000/ 52+045

Sp 66 ortella km 0+000/ 9+100

Sp 95 ambrifi pastena km 0+000/ 4+780

Sp 97 lenola km 0+000/ 5+435

Sp 257 pontecorvo s. giovanni incarico km 0+000/ 12+000

Sp 628 leuciana 1 tronco km 0+000/ 4+750

Sp 628 leuciana ii tronco km 8+750/ 17+000

Sr 149 di montecassino km 0+000/ 8+738

Sr 213 flacca km 0+000/ 26+850

Sr 430 della valle del garigliano km 0+000/ 3+660

Sr 630 ausonia km 2+850/ 31+250

Sp 152 pied - pign i tronco km 0+000/ 2+275

Sp 275 allacciamento stab fiat km 0+000/3+690

Sp 276 strada stab fiat km 0+000/1+290

Sp 280 colleg ss 6 stab fiat km 0+000/1,550

So 281 strada perimetrale est fiat km 0+000/1,555

Sp 81 appia nuova km 0+789/9+518

Sp 76 dei santi i tronco km 0+758/9+500

Sp 76 dei santi ii tronco km 9+600/20+493

Sp 229 taverna 50 km 0+000/3+265

Sp 210 ex ss appia km 146+080/156+080

Sp125ausente km 2+400/20+750

Sp 128 taverna 50 km 0+000/4+361

Sr 82 della valle del liri km 47+777/75+900

Sr 509 di forca d'acero km 9+680/39+500

Sr ex 214 maria e isola casamari km 1+650/2+490

Sr 627 della vandra km 2+000/47+250