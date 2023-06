Bimbo morto a Roma: il conducente del suv poteva guidare una Lamborghini?

Ma un giovane di soli 20 anni può mettersi al volante di una supercar come la Lamborghini Urus? Dopo l'incidente di Casal Palocco in cui ha perso la vita il piccolo Manuel, in tanti si pongono la domanda.

Secondo il codice della strada la risposta è affermativa, a patto che la patente sia stata conseguita da più di un anno. La legge in questo caso parla chiaro: solo per i primi 12 mesi viene vietata espressamente la guida di mezzi con potenza superiore a 55 kilowatt (75 cavalli) per tonnellata e fino a un massimo di 70 kilowatt di potenza complessiva per i veicoli di categoria M1 (in pratica le auto con non più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).

La Lamborghini Urus di cavalli ne ha parecchi: 666 per la precisione, ovvero 490 kw. È a tutti gli effetti una supercar e come tale andrebbe maneggiata da mani esperte. Ciò non toglie che secondo le leggi oggi in vigore per guidare un'auto simile basta avere la patente da più di un anno. L'unica prescrizione che bisogna osservare, una volta che siano trascorsi i primi 12 mesi dal conseguimento della patente, è rispettare per altri due anni i limiti di velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per le strade extraurbane principali.

Al momento non è chiaro se il conducente dell'auto avesse la patente da almeno un anno, ma se così fosse nulla potrebbe essere contestato sotto questo punto di vista. Né al giovane che era al volante né alla concessionaria che ha noleggiato l'auto.

Le indagini chiariranno meglio i contorni della vicenda. Certo è che quanto accaduto fa riflettere e interroga anche la politica. Come da prassi il conducente della vettura è stato sottoposto all'alcol test, risultando negativo. Al vaglio degli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, c'è però anche la posizione dei quattro giovani presenti nell'auto. Nei loro confronti, spiega RomaToday, potrebbe essere contestato il concorso nel caso in cui venisse accertato che nelle fasi precedenti allo schianto stessero girando un video da postare sui social incitando anche il ragazzo alla guida.