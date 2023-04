Il progetto "Unstoppable - Superiamo gli Ostacoli" della Roma e di Toyota vince il premio Città di Roma

Mercoledì 26 aprile 2023 “Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli” il progetto promosso dalla Roma con il supporto del Gruppo Toyota è stato insignito del Premio Città di Roma.

Il riconoscimento giunto alla sua nona edizione, supportato e patrocinato dal Ministero per lo Sport e i Giovani, dal CONI, dal CIP, da Sport e Salute Spa, dalla Regione Lazio e dall’assessorato ai grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda – Comune di Roma Capitale, premia le personalità e realtà dello sport, dell’associazionismo e della cultura che hanno saputo distinguersi nel proprio settore.

L’iniziativa premiata del club giallorosso e dei suoi partner, consiste nell’offrire un servizio di trasporto gratuito verso lo Stadio Olimpico e assistenza nel corso della partita e organizzazione del rientro ai suoi tifosi con disabilità. Un progetto di inclusività, solidarietà e sosteniblità vista la flotta mezzi di trasporto (Full Hybrid) messi a disposizione dal Gruppo Toyota.

Il progetto “Unstoppable” non si limita allo stadio e alla partita. Infatti la flotta di veicoli forniti da KINTO è a disposizione del club giallorosso anche per supportare una serie di ulteriori attività di volontariato e servizi sociali utili per la comunità cittadina per tutta la settimana. Fra queste:

i genitori dei bambini ospedalizzati lungodegenti che soggiornano in case di accoglienza per assistere i figli durante le terapie;

le persone anziane che devono recarsi a svolgere terapie e visite specialistiche;

le donne ospiti dei Centri Anti Violenza;

le persone non vedenti o con disabilità motorie che vogliono giocare a calcio nel tragitto casa-campo di allenamento (oltre che allo stadio).

A ritirare il premio presso il Salone d’Onore del Coni Francesco Pastorella, Director Sustainability & Community Relations Department di AS Roma, anche Donato Santoro, Business Growth Director di KINTO Italia, in rappresentanza del Gruppo Toyota. Santoro ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di questo premio. La partnership con la Roma, che nasce dalla condivisione di valori importanti quali la sostenibilità, l’inclusività e l’attenzione alle persone. La Roma è molto presente sul territorio e vicina alla comunità, ed insieme vogliamo offrire a tutte le persone la possibilità di muoversi liberamente in modo sicuro, senza barriere e senza lasciare indietro nessuno. Quando siamo liberi di muoverci, tutto diventa possibile”.

Per usufruire del servizio bisognerà prenotarsi dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 18:00 ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre gara da tutti coloro in possesso di un biglietto di accesso alla gara o di un abbonamento. In fase di prenotazione, il tifoso dovrà indicare la titolarità del biglietto/abbonamento e il settore di riferimento (se Tribuna Tevere o Tribuna Monte Mario). er prenotare il servizio basterà contattare il seguente recapito telefonico, attivo 24 ore su 24: 3518484045.