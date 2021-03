Formula E a Roma: strade chiuse e cambi alla viabilità all'Eur. Tutte le informazioni

L'organizzazione della terza edizione dell'E-Prix all'Eur entra nel vivo. In occasione della prossima tappa della Formula E, prevista per il 10 aprile, sono state diramate tutte le modifiche alla viabilità. Il circuito, rispetto alle due edizioni precedenti, è mutato. Cambiano, di conseguenza, anche i divieti e le restrizioni alla viabilità. Interventi necessari per l'organizzazione della competizione che, quest'anno, si svolgerà a porte chiuse.

Tutte le modifiche alla viabilità

Dalle ore 20.30 del 20.03.2021 alle ore 05.30 del 21.03.2021:

PIAZZA JOHN KENNEDY (da Viale della Civiltà del Lavoro a Piazzale dell'Industria):

Divieto di transito e Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi di cantiere.

Dalle ore 20.30 del 21.03.2021 alle ore 05.30 del 22.03.2021:

VIALE DELL'INDUSTRIA (dal civ. 92 a Piazza J. Kennedy):

Divieto di transito e Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi di cantiere;

Dalle ore 20.30 del 22.03.2021 alle ore 05.30 del 23.03.2021:

VIALE DELL'INDUSTRIA (dal civ. 68 a Piazzale dell'Industria):

Divieto di transito e Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi di cantiere.

Dalle ore 20.30 del 23.03.2021 alle ore 05.30 del 24.03.2021:

VIA ROMOLO MURRI (da Via del Turismo a Piazza Barcellona):

a) Divieto di transito e Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi di cantiere.

PIAZZA BARCELLONA:

a) Divieto di transito eccetto i mezzi di cantiere;

b) Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi di cantiere fino alle ore 05.30 del

16.04.2021.

VIA DEL TURISMO intersezione VIA ROMOLO MURRI:

Direzione obbligatoria a sinistra.

VIA ROMOLO MURRI intersezione VIA DEL TURISMO:

Direzione obbligatoria a destra.

Dalle ore 20.30 del 24.03.2021 alle 05.30 del 25.03.2021:

VIA ROMOLO MURRI (da Via del Turismo a Piazza F. Parri)

PIAZZA FERRUCCIO PARRI (da Via R. Murri a prossimità intersezione semaforica con Via di Val Fiorita):

Divieto di transito e Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi cantiere;

VIA ROMOLO MURRI intersezione VIA DEL TURISMO:

Direzione obbligatoria a sinistra.

VIA DEL TURISMO intersezione VIA ROMOLO MURRI:

Direzione obbligatoria a destra.

PIAZZA FERRUCCIO PARRI (provenienza Viale U. Tupini):

Direzione obbligatoria a sinistra.

PIAZZA FERRUCCIO PARRI (provenienza Viale di Val Fiorita):

Direzione obbligatoria a destra.

Dalle ore 20.30 del 25.03.2021 alle ore 05.30 del 26.03.2021:

VIALE CIVILTA' DEL LAVORO(da Via della Previdenza Sociale a Largo V. Testa):

Divieto di transito e Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi di cantiere.

VIALE CIVILTA' DEL LAVORO intersezione VIALE BEETHOVEN:

Direzione consentite a destra e a sinistra.

VIALE BEETHOVEN intersezione VIALE CIVILTA' DEL LAVORO:

Direzione obbligatoria a sinistra.

VIALE CIVILTA' DEL LAVORO intersezione VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE:

Direzione obbligatoria a sinistra.

VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE intersezione VIALE CIVILTA' DEL LAVORO:

Direzione obbligatoria a destra.

CONSENTIRE IL TRANSITO DEI MEZZI PUBBLICI DA E PER PIAZZALE DELL'AGRICOLTURA FINO

ALLE ORE 24.00.

Dalle ore 05.30 del 26.03.2021 alle ore 05.30 del 17.04.2021:

VIALE ASIA (area di parcheggio alt.civ. 22):

Divieto di transito e Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione intera area eccetto i mezzi di cantiere.

Consentire il transito ai veicoli diretti alle attività ivi presenti.

PIAZZA JOHN KENNEDY fronte VIA MONTAIGNE:

Divieto di fermata e sosta 0 - 24 rimozione eccetto mezzi di cantiere.

Dalle ore 20.30 del 26.03.2021 alle ore 05.30 del 27.03.2021:

VIALE DELL'INDUSTRIA (da Via delle Tre Fontane a Piazza J. Kennedy)

PIAZZA JOHN KENNEDY (da Viale dell'Industria a Viale della Civiltà del Lavoro)

VIALE DELLA CIVILTA' DEL LAVORO(da Via C. Colombo a Piazza J. Kennedy):

Divieto di transito e Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi di cantiere.



VIA CRISTOFORO COLOMBO intersezione VIALE CIVILTA' DEL LAVORO(direzione Roma centro):

Direzione obbligatoria diritto.

VIA CRISTOFORO COLOMBO(direzione Roma centro - da PiazzaG. Marconi a Piazzale delle Nazioni

Unite):

TEMPORANEE DEVIAZIONI DI TRAFFICO DALLA CARREGGIATA CENTRALE ALLA COMPLANARE E VICEVERSA PER CONSENTIRE IL POSIZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SULLE ISOLE SPARTITRAFFICO.

VIA CRISTOFORO COLOMBO COMPLANARE SVINCOLO VIALE DELL'AGRICOLTURA - DIREZIONE G.R.A.:

Direzione obbligatoria a destra eccetto i mezzi pubblici.

VIA CRISTOFORO COLOMBO CARREGGIATA CENTRALE (direzione G.R.A.) SPARTITRAFFICO IN

CORRISPONDENZA DI PIAZZALE DELL'AGRICOLTURA:

Immissione obbligatoria a destra in direzione Piazzale dell'Agricoltura.

VIA CRISTOFORO COLOMBO(alt.civ. 500 distributore IP - direzione G.R.A.):

Chiusura spartitraffico tra la carreggiata centrale e la complanare.



Dalle ore 05.30 del 27.03.2021 alle ore 05.30 del 17.04.2021:

VIALE DELL'INDUSTRIA (da Via delle Tre Fontane a Piazza J. Kennedy)

PIAZZA JOHN KENNEDY (da Viale dell'Industria a Viale Civiltà del Lavoro):

Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi di cantiere.

Dalle ore 20.30 del 27.03.2021 alle ore 05.30 del 28.03.2021:

VIALE DELL'INDUSTRIA (da Via delle Tre Fontane a Piazza J. Kennedy):

Divieto di transito eccetto i mezzi di cantiere.

PIAZZA JOHN KENNEDY (da Viale dell'Industria a Via Montaigne)

VIA MONTAIGNE VIALE CIVILTA' DEL LAVORO(da Piazza J. Kennedy a Via C. Colombo -entrambi sensi di marcia):

Divieto di transito e Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi d'opera.

VIA CRISTOFORO COLOMBO intersezione VIALE CIVILTA' DEL LAVORO(direzione Roma centro):

Direzione obbligatoria diritto.

VIA STENDHAL intersezione VIALE DELLA CIVILTA' ROMANA:

Direzione obbligatoria a destra.

VIALE DELLA CIVILTA' ROMANA intersezione VIA MONTAIGNE:

Direzione obbligatoria a sinistra.

VIA DELLE TRE FONTANE intersezione VIALE DELL'INDUSTRIA:

a) Direzione consentita diritto e destra per chi proviene da Via Laurentina;

b) Direzione consentita diritto e sinistra proviene da Via di Val Fiorita.

PIAZZA FERRUCCIO PARRI

VIA ROMOLO MURRI (da Via del Turismo a Piazza F. Parri)

VIALE UMBERTO TUPINI (da Viale dell'Astronomia a Piazza F. Parri):

Divieto di transito e Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi di cantiere.

VIALE DELL'ASTRONOMIA intersezione VIALE UMBERTO TUPINI:

Direzioni consentite diritto e sinistra.

VIALE EGEO intersezione PIAZZA FERRUCCIO PARRI

VIALE DI VAL FIORITA intersezione PIAZZA FERRUCCIO PARRI:

Direzione obbligatoria diritto.

VIA ROMOLO MURRI intersezione VIA DEL TURISMO:

Direzione obbligatoria a sinistra.

VIA DEL TURISMO intersezione VIA ROMOLO MURRI:

Direzione obbligatoria a destra.

Dalle ore 20.30 del 28.03.2021 alle ore 05.30 del 15.04.2021:

VIA DELLE TRE FONTANE (da Viale dell'Industria a Viale del Pattinaggio)

VIA ROMOLO MURRI:

Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi di cantiere.

Dalle ore 20.30 del 28.03.2021 alle ore 05.30 del 29.03.2021:

VIALE DELL'INDUSTRIA (da Viale delle Tre Fontane a Piazza J. Kennedy):

Divieto di transito eccetto i mezzi di cantiere.

VIA DELLE TRE FONTANE intersezione VIALE DELL'INDUSTRIA (provenienza Via Laurentina):

Direzione obbligatoria a destra.

Dalle ore 20.30 del 28.03.2021 alle ore 05.30 del 29.03.2021

Dalle ore 20.30 del 29.03.2021 alle ore 05.30 del 30.03.2021:

VIALE DELLE TRE FONTANE (da Viale dell'Industria a Viale del Pattinaggio)

VIA ROMOLO MURRI (da Via del Turismo a Piazza Barcellona):

Divieto di transito eccetto i mezzi di cantiere.

VIALE DI VAL FIORITA intersezione VIALE DEL PATTINAGGIO:

Direzione obbligatoria a sinistra.

VIALE DEL PATTINAGGIO intersezione VIALE DI VAL FIORITA:

Direzione obbligatoria a destra.

Dalle ore 20.30 del 29.03.2021 alle ore 05.30 del 30.03.2021:

VIA DELLE TRE FONTANE intersezione VIALE DELL'INDUSTRIA (provenienza Via Laurentina):

Direzioni consentite destra e sinistra.

Dalle ore 20.30 del 30.03.2021 alle ore 05.30 del 31.03.2021:

VIA ROMOLO MURRI - PIAZZA BARCELLONA - VIA DEL TURISMO- PIAZZA FERRUCCIO PARRI

(lato Via R. Murri):

Divieto di transito eccetto i mezzi di cantiere.

PIAZZA FERRUCCIO PARRI (fronte scalinata):

Direzione obbligatoria a destra.

PIAZZA FERRUCCIO PARRI (provenienza Viale U. Tupini):

Direzione obbligatoria a sinistra.

PIAZZA FERRUCCIO PARRI:

Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi di cantiere fino alle ore 05.30 del

15.04.2021.

Dalle ore 20.30 del 31.03.2021 alle ore 05.30 del 01.04.2021

Dalle ore 20.30 del 01.04.2021 alle ore 05.30 del 02.04.2021:

PIAZZA BARCELLONA - VIA ROMOLO MURRI - PIAZZA FERRUCCIO PARRI - VIALE UMBERTO

TUPINI (da Piazza Parri a Viale dell'Astronomia):

Divieto di transito eccetto i mezzi di cantiere.

VIALE UMBERTO TUPINI intersezione VIALE DELL'ASTRONOMIA:

Direzione consentite destra e sinistra.

VIALE DELL'ASTRONOMIA intersezione VIALE UMBERTO TUPINI:

Direzione consentite diritto e sinistra.

Dalle ore 20.30 del 01.04.2021 alle ore 05.30 del 02.04.2021:

PIAZZA GANDHI

VIALE DELL'ASTRONOMIA (da Piazza Gandhi a Viale Pasteur):

Divieto di transito e Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi di cantiere.

VIALE PASTEUR (da Viale dell'Astronomia a Quadrato della Concordia compresa area di sosta centro carreggiata)

QUADRATO DELLA CONCORDIA (da Viale Pasteur a Viale della Civiltà del Lavoro):

Divieto di transito e Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi di cantiere fino alle ore

05.30 del 13.04.2021.

VIALE DELL'ASTRONOMIA (da Piazza Gandhi a Viale Pasteur):

Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione eccetto i mezzi di cantiere fino alle ore 05.30 del 13.04.2021.

L'intersezione semaforizzata PIAZZA GANDHI x VIALE UMBERTO TUPINI direzione Viale Europa deve

essere lasciata fruibile al transito veicolare.

Dalle ore 20.30 del 01.04.2021 alle ore 05.30 del 02.04.2021

Dalle ore 20.30 del 02.04.2021 alle ore 05.30 del 03.04.2021:

Dalle ore 20.30 del 04.04.2021 alle ore 05.30 del 05.04.2021

Dalle ore 20.30 del 08.04.2021 alle ore 05.30 del 12.04.2021:

VIALE DELL'URBANISTICA:

a) Istituzione del doppio senso di marcia.

b) Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati.

Dalle ore 20.30 del 02.04.2021 alle ore 05.30 del 12.04.2021:

VIALE DELLA CIVILTA' DEL LAVORO(da Quadrato della Concordia a fronte Via Ciro il Grande carreggiata direzione Via C. Colombo):

Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati.

Dalle ore 20.30 del 02.04.2021 alle ore 05.30 del 03.04.2021

Dalle ore 20.30 del 04.04.2021 alle ore 05.30 del 05.04.2021:

VIALE DELL'ASTRONOMIA (da Piazza Gandhi a Viale Pasteur) - VIALE PASTEUR (da Viale dell'Astronomia a Quadrato della Concordia) - QUADRATO DELLA CONCORDIA (da Viale Pasteur a Viale della Civiltà del Lavoro) - VIALE DELLA CIVILTA' DEL LAVORO(da Quadrato della Concordia a Via della Previdenza Sociale) - VIALE DELLA CIVILTA' DEL LAVORO(da Piazzale Adenauer a Quadrato della Concordia):

Divieto di transito eccetto i mezzi di cantiere.

VIALE DELLA CIVILTA' DEL LAVORO intersezione PIAZZALE ADENAUER:

Direzione obbligatoria a destra.

VIALE DELLA CIVILTA' DEL LAVORO intersezione VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE (provenienza Via C. Colombo):

Direzione obbligatoria a sinistra.

VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE intersezione VIALE DELLA CIVILTA' DEL LAVORO:

Direzione obbligatoria a destra.

VIALE BEETHOVEN (da Via Chopin a Viale della Civiltà del Lavoro):

Divieto di transito eccetto i mezzi dicantiere e traffico locale.

Dalle ore 20.30 del 04.04.2021 alle ore 05.30 del 05.04.2021:

VIALE DELLA CIVILTA' DEL LAVORO(da Via della Previdenza Sociale a Via C. Colombo):

Divieto di transito eccetto i mezzi di cantiere.

VIA BIZET intersezione VIA CHOPIN:

Divieto di transito eccetto i mezzi di cantiere e i veicoli diretti ai passi carrabili ivi presenti.

VIA CRISTOFORO COLOMBO(complanare- direzione G.R.A.) intersezione VIALE DELLA CIVILTA' DEL

LAVORO:

Direzione obbligatoria diritto.

Dalle ore 20.30 del 04.04.2021 alle ore 05.30 del 12.04.2021:

VIALE DELLA CIVILTA' DEL LAVORO(da Via della Previdenza Sociale a Via C. Colombo):

Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi di cantiere.

Dalle ore 20.30 del 05.04.2021 alle ore 05.30 del 06.04.2021:

VIALE DELLA CIVILTA' DEL LAVORO(da Via Ciro il Grande a Via C. Colombo)

VIA CRISTOFORO COLOMBO(carreggiata centrale e complanare direzione G.R.A. - da Viale della Civiltà del

Lavoro a Piazza G. Marconi)

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI (direzione G.R.A.e corsia adiacente Obelisco direzione Roma centro):

Divieto di transito eccetto i mezzi di cantiere.

DEVIAZIONI DEL TRANSITO VEICOLARE:

VIA CRISTOFORO COLOMBO COMPLANARE svincolo VIALE DELL'AGRICOLTURA - DIREZIONE

G.R.A.:

Direzione obbligatoria a destra eccetto i mezzi pubblici.

VIA CRISTOFORO COLOMBO CARREGGIATA CENTRALE (direzione G.R.A.) SPARTITRAFFICO IN

CORRISPONDENZA DI PIAZZALE DELL'AGRICOLTURA:

Immissione obbligatoria a destra in direzione Piazzale dell'Agricoltura.

VIA CRISTOFORO COLOMBO(alt.civ. 500 distributoreIP - direzione G.R.A.):

Chiusura spartitraffico tra la carreggiata centrale e la complanare.

PER LE DEVIAZIONI DI TRAFFICO SARA' NECESSARIO IL POSIZIONAMENTO DI NEW JERSEY ED ULTERIORE SEGNALETICA LUMINOSA SU CARRELLO.



Dalle ore 20.30 del 05.04.2021 alle ore 05.30 del 12.04.2021:

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI:

Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione eccetto di mezzi di cantiere.

DALLE ORE 20.30 DEL 06.04.2021 ALLE ORE 05.30 DEL 07.04.2021:

PIAZZA FERRUCCIO PARRI

VIA ROMOLO MURRI (da Via del Turismo a Piazza Parri)

VIALE UMBERTO TUPINI (da Viale dell'Astronomia a Piazza F. Parri)

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI (lato polo museale)

VIA CRISTOFORO COLOMBO(complanare- direzione Roma centro - da Piazza G. Marconi a Viale della

Civiltà del Lavoro)

VIALE DELLA CIVILTA' DEL LAVORO(da Via C. Colombo a Piazza J. Kennedy):

a) Divieto di transito eccetto i mezzi di cantiere.

b) Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati eccetto i mezzi d'opera fino al 12.04.2021.

VIA DEL TURISMO intersezione VIA ROMOLO MURRI:

Direzione obbligatoria a destra.

VIA ROMOLO MURRI intersezione VIA DEL TURISMO:

Direzione obbligatoria a sinistra.

VIALE DI VAL FIORITA intersezione PIAZZA FERRUCCIO PARRI

VIALE EGEO intersezione PIAZZA FERRUCCIO PARRI:

Direzione obbligatoria diritto.