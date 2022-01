Blocco del traffico a Roma, domani niente auto nella fascia verde

Domani, domenica 30 gennaio, a Roma ci sarà il blocco del traffico. È infatti in programma il secondo dei quattro appuntamenti delle "domeniche ecologiche" previste per il 2022. Il provvedimento è programmato per limitare l'inquinamento atmosferico e sensibilizzare la cittadinanza.

Nella fascia verde, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30, stop al traffico privato. Con alcune deroghe. Via libera, ad esempio, alle auto a benzina Euro 6, alle moto a 4 tempi Euro 3 e successive, ai ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e succesivi. Deroga anche per i veicoli elettrici, ibridi, a metano, a Gpl, a quelli con contrassegno disabili e a quelli dei servizi in sharing.

Sarà inoltre prevista l'intensificazione dei controlli per l'accertamento del rispetto delle normative. La polizia locale di Roma capitale provvederà alla vigilanza al fine di garantire l'osservanza del provvedimento.