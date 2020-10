Roma, sabato le manifestazioni e domenica le riprese cinematografiche: deviate decine di linee bus

Manifestazioni e riprese cinematografica. A Roma, nel week end del 10 e dell'11 ottobre, cambiano direzione oltre 20 linee dei bus Atac. Deviazioni che inizieranno dal pomeriggio di sabato.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00, si svolge una manifestazione in piazza Bocca della Verità. In caso di occupazione di via dei Cerchi, via S.M. in Cosmedin e via L. Petroselli, le linee 30-44-81-83-118-160-170-628-715-716-781, potrebbero subire rallentamenti e/o deviazioni.

Sempre sabato, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, si svolge una manifestazione in piazza di Porta San Giovanni. In base alla disciplina di traffico adottata dalle Autorità preposte alla viabilità ed in caso di occupazione della sede stradale di piazza di Porta San Giovanni, le linee 3-16-51-81-85-87-360-590 e 792, potrebbero subire deviazioni e/o limitazioni.

Dalle ore 14.30 alle ore 19.00, si svolge una manifestazione in piazza Santi Apostoli. In basea alla disciplina di traffico adottata dalle Autorità preposte alla viabilità e in caso di occupazione di via Cesare Battisti, le linee H-40-60-64-70 e 170, potrebbero subire rallentamenti e/o deviazioni.

Domenica, invece, dalle ore 07.00 alle ore 10.00, per consentire delle riprese cinematografiche viene chiusa al traffico veicolare parte di piazza Venezia, con l'istituzione di doppio senso di marcia in via del Plebiscito. Le linee H-30-40-44-46-51-60-62-63-64-70-80-81-83-85-87-118-160-170-190F-492-628-715-716-781 e 916F, potrebbero subire temporanee deviazioni e/o fermi a vista.