Blocco del traffico, oggi e domani stop ai veicoli più inquinanti: orari e mezzi interessati

Prosegue il blocco del traffico a Roma, oggi e domani stop ai veicoli più inquinanti nella fascia verde. Sabato 22 e domenica 23 gennaio limiti alla circolazione nella zona più centrale della città. Lo ha stabilito il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con un’ordinanza.

Blocco del traffico, oggi e domani stop ai veicoli più inquinanti in fascia verde

Sulla base dei dati rilevati dalla rete urbana di monitoraggio della qualità dell'aria nei giorni precedenti, che hanno riscontrato il superamento dei valori limite giornalieri di concentrazione per il Pm10 sia nelle stazioni di rilevamento traffico che di background, e sulla base delle previsioni fornite in data odierna da Arpa Lazio che indicano per i giorni successivi il permanere di una situazione di criticità, sussistevano le condizioni per procedere a un intervento a tutela della salute pubblica.

Orari blocco traffico Roma, chi può circolare

Pertanto, oltre allo stop di ieri, il Campidoglio ha disposto per sabato 22 gennaio e domenica 23: il divieto della circolazione veicolare privata, nella Ztl Fascia verde del Pgtu, dalle ore 7.30 alle ore 20.30. Questi i mezzi che non potranno circolare: ciclomotori e motoveicoli "Pre-Euro 1" ed "Euro 1", a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi; autoveicoli a benzina "Pre-Euro 1", "Euro 1" ed "Euro 2"; autoveicoli diesel "Pre-Euro 1", "Euro 1" ed "Euro 2"; dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per la seguente tipologia veicolare: autoveicoli diesel "Euro 3".

Smog, non solo blocco del traffico: limiti anche ai riscaldamenti

Limiti anche per i riscaldamenti. L’ordinanza prescrive infatti che sull'intero territorio comunale gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 12 ore) non siano superati i valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti indicati.

Smog, blocchi progressivi e rischio nei prossimi giorni

Ricordiamo che attualmente a Roma, in forza di una delibera di giunta del 2016, esistono dei blocchi progressivi. Dal terzo giorno di superamento viene stabilito il divieto di circolazione dalle 7,30 alle 20,30 nella Fascia Verde per i veicoli a benzina Euro 2 e per le due ruote Euro 0 ed Euro 1. Dal quinto giorno di smog, in aggiunta ai divieti di cui abbiamo già parlato stop anche per gli autoveicoli diesel Euro 3. In questo caso il blocco sarà valido nelle fasce orarie 7.30-10.30 e 16.30-20.30. All'ottavo giorno di superamento potenziale delle polveri sottili viene stabilito il divieto di circolazione anche per tutti gli autoveicoli diesel, a eccezione degli euro 6, nelle fasce orarie 7.30-10.30 e 16.30-20.30. Permanendo queste condizioni, con alte concentrazioni di polveri sottili, è quindi possibile che tra oggi e domani possa scattare un blocco più severo, in cui ad essere bloccati saranno tutti i diesel, esclusi gli euro 6.