Blocco del traffico, fino a domenica 23 blocco delle auto fino agli euro 3

La qualità dell’aria non accenna a migliorare. Le temperature e l’assenza di precipitazioni non hanno favorito l’abbassamento della quantità di polveri sottili presenti nell’aria. Per questo motivo, con l’obiettivo di contenere lo smog, restano in vigore le limitazioni al traffico veicolare.

Le previsioni fornite de Arpa Lazio che indicano per i prossimi giorni il permanere delle criticità e gli ennesimi sforamenti di PM10 registrati dalle centraline di rilevamento del traffico, hanno causato il proseguimento dello stop alle auto anche per le giornate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022.

Le limitazioni del 21 gennaio

Per la giornata di venerdì i limiti alla circolazione veicolare privata, nella cosiddetta “fascia verde”, valgono dalle ore 7.30 alle 20.30 per i ciclomotori e motoveicoli dotati di motore a due e 4 tempi, pre-euro 1 ed euro 1; stessa limitazione riguarda i veicoli a benzina euro 2. Dalle 7.20 alle ore 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per la seguente tipologia veicolare, invece, il blocco in fascia verde riguarda i veicoli diesel euro 3.

Lo stop per sabato 22 e domenica 23

Nelle giornate del 22 e 23 gennaio 2022, il divieto della circolazione nella Z.t.l. “fascia verde” vale dalle ore 7.30 alle ore 20.30 per i ciclomotori e motoveicoli “pre euro 1” ed “euro 1; per gli autoveicoli a benzina fino ad euro 2 e per gli autoveicoli diesel fino ad euro 2. Gli autoveicoli diesel euro 3, invece, si fermano nella fascia oraria 7.30- 10.30 e quella 16.30- 20.30.

Restano valide le limitazioni anche all’uso degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale. Tale restrizione prevede che siano vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero, previsto per massimo 12 ore, non siano superati i valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti indicati. Dall'ordinanza del sindaco tale temperatura è fissata in 17 e 18 gradi.