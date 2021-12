Troppo smog: oggi stop ai veicoli inquinanti, divieto esteso anche ai diesel Euro 3

Ancora troppo smog a Roma. Dopo il blocco ai veicoli inquinanti del 22 e 23 dicembre il Campidoglio ha disposto ulteriori limitazioni al traffico veicolare privato per la giornata del 24 dicembre 2021 estendendo il divieto anche agli autoveicoli diesel Euro 3. Come si legge nell'ordinanza 244 del 23 dicembre 2021, "Sulla base dei dati rilevati dalla rete urbana di monitoraggio nei giorni precedenti, che hanno riscontrato il superamento dei valori limite giornalieri di concentrazione per il PM10 sia nelle stazioni di rilevamento traffico che di background, le previsioni fornite in data odierna da Arpa Lazio indicano per le giornate di oggi (23 dicembre ndr) e domani (24 dicembre ndr) il permanere di una situazione di criticità. Sussistono quindi le condizioni per procedere ad un intervento di secondo livello, come previsto dal Piano di Intervento Operativo".

Smog a Roma 24 dicembre 2021

Il divieto della circolazione veicolare privata nella Ztl Fascia Verde dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per le seguenti tipologie veicolari:

- ciclomotori e motoveicoli "Pre-Euro 1" ed "Euro 1", a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase Il e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE - fase A e successive);

- autoveicoli a benzina "Euro 2" (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE - Riga A e successive);

Dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per la seguente tipologia veicolare:

- autoveicoli diesel "Euro 3" (ovvero non conformi, a seconda della categoria del veicolo, alla Direttiva 98/69/CE - Fase 8 e successive oppure non conformi alla Direttiva 1999/96/CE - Riga 81 e successive).

Che sull'intero territorio comunale degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 12 ore) non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti:

- 18°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. n. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;

- 17°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. n. 412/93, nella categoria E.8.

Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

I veicoli esentati dall'ordinanza

1. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;

2. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;

3. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico;

4. autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero deII’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o dell’Amministrazione capitolina;

5. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;

6. veicoli adibiti al trasporto di partecipanti a cortei funebri:

7. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;

8. veicoli adibiti al trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato purché muniti di contrassegno dell'Ordine dei medici;

9. veicoli BI-FUEL (benzina / GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione GPL o metano;

10. veicoli regolamentati ai sensi delle deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e n. 55/2018.