Blocco traffico a Roma: domenica 24 gennaio niente auto nella fascia verde

Domenica 24 gennaio è in programma il secondo blocco del traffico della stagione invernale a Roma. Dopo l'appuntamento dello scorso 15 novembre, torna a bloccarsi la circolazione all'interno della fascia per il secondo appuntamento con le domeniche ecologiche. Si tratta di un provvedimento per limitare l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della qualità dell’aria e della mobilità sostenibile. Sono previsti poi altri 2 appuntamenti, fino a marzo 2021. [qui le date]

Gli orari del blocco del traffico di domenica 24 gennaio

L’iniziativa prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL "Fascia Verde". Il blocco del traffico sarà in vigore nelle fasce orarie 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. E’ inoltre prevista su tutto il territorio comunale l’intensificazione dei controlli per l’accertamento del rispetto delle normative sul divieto di combustione all’aperto. Stabilita anche la limitazione delle temperature massime e dei periodi di accensione per gli impianti termici. La Polizia Locale di Roma Capitale provvederà alla vigilanza al fine di garantire l'osservanza del provvedimento.

Il provvedimento va ad aggiungersi ai divieti previsti per l'inserimento di Roma e del Lazio nella fascia arancione per il contenimento del Coronavirus.

Chi può circolare domenica 24 gennaio 2021

Tra le deroghe al divieto di circolazione previste, vi sono quelle per i veicoli a trazione elettrica e ibridi, per i veicoli alimentati a metano e Gpl, per gli autoveicoli Euro 6 a benzina, per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, per i motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi. Di seguito tutte le deroghe contenute nell'ordinanza della sindaca Raggi.

1. veicoli a trazione elettrica e ibridi;

2. veicoli alimentati a metano, a GPL e veicoli BI-FUEL (benzina / GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione a GPL o metano;

3. autoveicoli ad accensione comandata (benzina) “EURO 6";

4. ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi “EURO 2” e successivi;

5. motocicli a 4 tempi "EURO 3” e successivi;

6. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;

7. veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ades. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

8. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;

9. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;

10. veicoli regolamentati ai sensi delle D.A.C. n. 66/2014 e n. 55/2018;

11. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;

12. autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero deII’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o dell’Amministrazione capitolina;

13. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;

14. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;

15. autoveicoli impiegati dai medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;

16. autoveicoli utilizzati peril trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica o autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone finalizzato all’effettuazione di accertamenti o trattamenti sanitari connessi all’emergenza COVID-19;

17. autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;

18. autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;

19. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;

20. veicoli utilizzati peril trasporto di persone che partecipano a cerimonie religìose programmate antecedentemente alla data della presente Ordinanza, cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;

21. veicoli degli operatori dell’informazione quotidiana in servizio, muniti del tesserino di riconoscimento e con attestazione della redazione, o adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di riprese televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio etc.) relative ai telegiornali;

22. veicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l'aeroporto di Ciampino e Fiumicino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da ENAV S.p.A.;

23. autoveicoli e motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, con apposita certificazione del datore di Lavoro;

24. automezzi adibiti ai lavori nei cantieri delle linee metropolitane in costruzione;

25. veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;

26. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell’Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia;

27. veicoli utilizzati perla realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate da Roma Capitale forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;

28. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono stati precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;

29. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati domenicali, unicamente utilizzati perl’attività lavorativa, limitatamente al percorso strettamente necessario da e per il proprio domicilio;

30. veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

31. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;

32. autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all’ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;

33. veicoli utilizzati per interventi di urgenza dai funzionari UNEP e dagli Ufficiali giudiziari della Corte d’Appello di Roma, debitamente forniti di apposita certificazione della Presidenza della stessa Corte di Appello;

34. autoveicoli in uso ai soggetti operanti in ambito cinetelevisivo e audiovisivo perIo svolgimento di riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche per le quali siano stati precedentemente rilasciati i relativi atti concessori di occupazione del suolo pubblico da parte del Dipartimento Attività Culturali.

35. veicoli utilizzati per Io smaltimento di rifiuti ingombranti in occasione dell’iniziativa di AMA Roma S.p.A. “Il mio quartiere non è una discarica" limitatamente al percorso più breve per raggiungere le postazioni all'uopo individuate con attestazione rilasciata da AMA S.p.A. al momento dell’avvenuto smaltimento.

La pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali

Domenica prevista anche la pedonalizzazione di via dei Fori Impieriali. Ecco le modifiche alle linee bus.

- Linea 51 (circolare) in direzione San Giovanni devia T. Marcello-Petroselli-Bocca Verità-C. Massimo-Porta Capena-S.Gregorio-Vibenna; in direzione largo Chigi devia Celio Vibenna-S.Gregorio-Porta Capena-Circo Massimo-Petroselli-Teatro Marcello.

- Linea 75 in entrambe le direzioni devia Labicana - Merulana - Esquilino-Santa Maria Maggiore - Cavour.

- Linea 85 in direzione Travertino devia T.Marcello-Petroselli-B.Verità-C.Massimo-P.Capena-S.Gregorio.C.Vibenna; in direzione Termini devia Celio Vibenna-S. Gregorio-Porta Capena-Circo Massimo-Cerchi-Petroselli-Teatro Marcello.

- Linea 87 in direzione C. Albani devia T.Marcello-Petroselli-B.Verità-C.Massimo-P.Capena-S.Gregorio.C.Vibenna; in direzione Lepanto MA devia C. Vibenna-S.Gregorio-Porta Capena-Circo Massimo-Cerchi-Petroselli-Teatro Marcello.

- Linea 118 in entrambe le direzioni da pza Venezia devia T. Marcello-Petroselli-Bocca Verità-Circo Massimo-Porta Capena.

- Linea nMB in direzione stazione metro Laurentina non transita da stazione metro B Colosseo devia via Cavour-via degli Annibaldi-via Nicola Salvi- Colosseo; in direzione Rebibbia devia Colosseo-Labicana-Merulana-Santa Maria Maggiore-Esquilino.