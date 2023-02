Troppo smog a Roma, domani c'è il blocco del traffico. Tutte le informazioni

Domani a Roma ci sarà il blocco del traffico. Domenica 26 febbraio, infatti, è prevista la quarta domenica ecologica, la penultima delle cinque stabilite dalla Giunta capitolina per questo inverno. Il traffico privato sarà in vigore nella fascia verde, ridisegnata di recente dal sindaco Roberto Gualtieri.

Dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 d oggi sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli a motore, anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. L'ultima domenica della stagione invernale sarà poi il 26 marzo.

Blocco traffico 8 gennaio 2023: le informazioni

Dal divieto di circolazione veicolare, sono derogate/esentate – tra le altre - diverse categorie come ad esempio per le auto Euro 6 benzina, per quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o metano appartenenti alla classe “Euro 3” e successive) e con contrassegno disabili. Via libera anche per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e per i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi.

Non solo stop alle auto però. È stata stabilita anche la limitazione delle temperature massime durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito per gli impianti termici. È inoltre prevista su tutto il territorio comunale l'intensificazione dei controlli per l'accertamento del rispetto delle normative sul divieto di combustione all'aperto.