Troppo smog, nel week end stop alle auto fino a diesel euro 3 nella fascia verde

Non accenna a diminutire lo smog a Roma e, come previsto dalla normativa vigente, scattano i provvedimenti per limitare l'uso delle automobili e per abbassare le temperature dei riscaldamenti domestici. Domani, sabato 12 febbraio, e domenica 13 febbraio ci saranno così limitazioni alla circolazione.

Sulla base dei dati rilevati dalla rete urbana di monitoraggio della qualità dell'aria nella giornata del 10 febbraio, che hanno riscontrato il superamento dei valori limite giornalieri di concentrazione per il pm10 nelle stazioni di rilevamento traffico di Cinecittà, Fermi e Tiburtina, e sulla base delle previsioni fornite in data odierna da Arpa Lazio che indicano per le prossime 72 ore il permanere di una situazione di criticità, il comune di Roma ha deciso di intervenire "per procedere ad un intervento a tutela della salute pubblica".

Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato così una nuova ordinanza per fissare i divieti, per le giornate di sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022. Stop quindi ai veicoli più inquinanti dalle 7.30 alle 20.30 su tutto il territorio cittadino. Rientrano in tale categoria i ciclomotori e motoveicoli "pre euro 1" ed "euro 1", a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi e tutti gli autoveicoli a benzina e diesel fino a "euro 2". Inoltre confermato lo stop ai diesel "euro 3" all'interno della fascia verde.

Fissate anche limitazioni agli impianti termici che non dovranno superare "i valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti indicati". Dall'ordinanza tale temperatura è fissata in 17 e 18 gradi.

Il Campidoglio, vista la situazione riguardante l'elevato tasso di inquinamento, raccomanda alla cittadinanza di "optare per l'uso dei trasporti pubblici evitando il più possibile l'impiego del veicolo privato a motore; utilizzare in modo condiviso l'automobile per contribuire alla riduzione dei veicoli circolanti (car pooling o car sharing); preferire veicoli elettrici, ibridi o alimentati con combustibili a basso impatto (es.metano); adottare comportamenti di guida volti alla riduzione di emissioni inquinanti (es. moderare la velocità, mantenere spento il motore se non necessario, curare la manutenzione periodica del veicolo in modo da garantire un corretto funzionamento del motore e del veicolo nel suo complesso); limitare gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura massima dell’aria negli edifici; optare per l’uso della bicicletta; preferire, ove possibile, spostamenti a piedi".