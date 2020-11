Smog, a Roma oggi stop ai veicoli più inquinanti: gli orari e chi è interessato

Roma continua ad essere una delle città che subisce maggiormente gli effetti del traffico automobilistico. Per i veicoli più inquinanti, l'accesso alla città, nella giornata di oggi, giovedì 26 novembre sarà interdetto.

A deciderlo è stato il Campidoglio nella serata di ieri che ha spiegato tutto in una breve nota: "Al fine del contenimento dell’inquinamento atmosferico, è stata disposta la limitazione alla circolazione veicolare per giovedì 26 novembre secondo le seguenti modalità: dalle ore 7.30 alle 20.30, previsto lo stop nella ZTL Fascia Verde dei ciclomotori e motoveicoli 'Pre-Euro 1' ed 'Euro 1', e degli autoveicoli a benzina 'Euro 2'". Il divieto, lo ricordiamo, è valido in queste zone (qui la mappa).