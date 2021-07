Apple raccoglie immagini a Roma per Apple Maps

L'App sta effettuando rilevazioni con veicoli e non solo, per le strade di Roma per aggiornare e mantenere alta la qualità delle Mappe Apple

Apple sta effettuando rilievi del terreno in giro per Roma per raccogliere dati che serviranno a migliorare le Mappe Apple e che saranno di supporto alla funzione Panoramica.

Le auto Apple

Fino a fine luglio, per le strade di Roma gireranno i veicoli di Mappe Apple per raccogliere i nuovi dati e mantenere una mappa di alta qualità in continuo aggiornamento.

Siccome le auto non potranno accedere in tutte le zone, alcune rilevazioni saranno effettuate con sistemi portatili in zone pedonali selezioni.

Non solo auto Apple per Roma

Fra i rilievi pedonali, alcuni utilizzano un sistema di raccolta dati con zaino per raccogliere dati che potranno essere utilizzati direttamente Mappe Apple altri utilizzano iPad, iPhone.

Per queste operazioni Apple garantisce la tutela della privacy rendendo irriconoscibili i volti e le targhe presenti nelle immagini pubblicate in Panoramica.

L'Apple Store di Via del Corso

Proprio a Roma, il 27 maggio, Apple ha inaugurato in Via del Corso, il nuovo punto vendita, il primo nel pieno centro della Capitale.

L’Apple Store è situato all’interno dello storico Palazzo Marignoli.