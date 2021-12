VIDEO | “Dove arrivo con”, sul raccordo il test di efficienza su 12 modelli di auto elettriche

Il Grande raccordo anulare di Roma si trasforma in pista per il test promosso da Motor1.com con il quale si misura il grado di efficienza dei migliori marchi di auto elettrica ad oggi sul mercato

Tesla, Porche, Volkswagen, Mercedes. Questi sono solo alcuni dei marchi che nella mattinata di oggi, mercoledì 1 dicembre, hanno messo alla prova i loro modelli di auto elettriche per il test indipendente “Dove arrivo con” che, per l’edizione 2021, ha utilizzato il Grande raccordo anulare della Capitale per misurare l'efficienza in termini di autonomia e consumi alla colonnina (kWh/100 km).

La prova, promossa dalle testate specializzate Motor1.com e InsideEVs.it si è svolta sul Gra perché è un “terreno di prova perfetto per verificare l’efficienza di un’automobile in condizioni di guida reale con il traffico e gli imprevisti tipici di una metropoli, come il traffico, nonché le specifiche di una tratta extra urbana con una velocità di 120 chilometri orari - spiega Alessandro Lago, direttore responsabile di Motor1.com e InsideEVs.it -. Questa edizione è dedicata alle auto elettriche da viaggio e coinvolgerà 12 modelli cosiddetti ‘long range’ grazie a batterie con capacità superiori ai 60 kWh”.

Tra esperti del settore e appassionati, anche alcuni parlamentari del Movimento cinque stelle fondatori dell'intergruppo sulla mobilità elettrica, come Luca Sut, Diego De Lorentiz e Giuseppe Chiazzese: “Con queste caratteristiche le auto elettriche diventano sempre meno limitanti - dice Chiazzese -. Ora bisogna portare avanti il lavoro sulla infrastruttura energetica che deve essere al passo con le immatricolazioni”.

Le auto sono partite con una carica elettrica piena almeno per l’80%, girando sul Grande raccordo anulare con diverse velocità in base al traffico e fino alla fine dell’energia disponibile. “I dati ufficiali saranno pronti tra qualche giorno - conclude Lago -, ma con questa iniziativa puntiamo ad educare le persone non solo dal punto di vista della efficienza, ma anche su quello tecnico, che riguarda le diverse tipologie di batterie per auto disponibili ad oggi sul mercato”.