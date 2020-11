“Viaggiare verso un futuro sostenibile”: la Formula E punta sulle scuole di Roma

Formula E per i bambini. Il celebre campionato 100% elettrico, che fa tappa a Roma dal 2018, ha lanciato “Viaggiare verso un futuro Sostenibile”: iniziativa internazionale pensata per i piccoli appassionati di motori e che partirà proprio dalla Capitale. Si tratta di un workshop interattivo in quattro moduli dedicato alle scuole romane.

Gli studenti iniziano con l’analisi di cinque diverse modalità di trasporto, dal guidare la macchina a volare in aereo, fino a camminare. Dovranno poi identificare gli aspetti positivi e negativi di ciascuno, così come capirne l'impatto che possono avere sul benessere psico-fisico e sull’ambiente. Il secondo vedrà gli studenti scoprire tutti i benefici dei veicoli elettrici e come la Formula E sta utilizzando il mondo delle corse per offrire un'anteprima di quello che sarà il potenziale della mobilità elettrica e sostenibile.

Dopo aver analizzato tutti i pro e i contro delle diverse modalità di trasporto, gli studenti potranno ideare delle soluzioni per fronteggiare l'inquinamento atmosferico nelle città. I bambini chiuderanno il workshop con proposte concrete per incoraggiare un trasporto eco-sostenibile. Il progetto sarà replicato in altre città italiane.