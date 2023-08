A Roma tre nuovi furgoni elettrici per l'Aeronautica Militare

Il Comando supporto enti di vertice dell’Aeronautica Militare potrà contare grazie ad Exelentia (un Italian Mobility Factory) su tre nuovi veicoli elettrici.

Nello specifico all’Aeronautica Militare sono stati consegnati tre furgoni a zero emissioni di dimensioni compatte, perfetti per muoversi in ambienti stretti senza però rinunciare alle caratteristiche operative peculiari e alla sicurezza degli occupanti. I mezzi serviranno per le attività di manutenzione del complesso che include Palazzo Aeronautica, sede dei comandi di rango più elevato dell’Arma azzurra collocato nel centro di Roma.

I furgoni Goupil G4 sono così divisi:

uno equipaggiato con cassone ribaltabile;

uno dotato di cassone ribaltabile e rialzi grigliati;

uno avente un telaio long, batteria al litio, cassone ribaltabile e armadietto porta-attrezzature.

L’approccio green dell’Aeronautica Militare per una mobilità sempre più sostenibile rappresenta sempre un ulteriore passo in avanti della Forza Amata insieme all’implementazione di tecnologie e materiali di ultima generazione sempre più efficienti a livello energetico e l’operare su un concetto di “autonomia energetica” delle proprie basi, in particolare con la progettazione di “smart energy districts”, in grado di assicurare indipendenza da fonti esterne.