A Roma 500 nuovi scooter elettrici in sharing

Zig Zag Sharing annuncia l’ampliamento della flotta su Roma con 500 nuovi scooter nella capitale e il passaggio al "full electric". Tutti i mezzi presenteranno il marchio condiviso Zig Zag – Go Sharing e potranno essere noleggiati e gestiti tramite la app Zig Zag. In sostituzione del modello termico Tricity già presente sul territorio romano, saranno ora disponibili motorini elettrici, più leggeri e "quindi perfetti anche per il pubblico femminile", fa sapere l'azienda.



"L’obiettivo prossimo", spiega l'azienda, "è quello di raggiungere i 1.500 scooter elettrici presenti in città entro l’anno ed estendere l’offerta anche al bike sharing in free floating".



"Roma è da sempre per noi un punto di riferimento importante. Siamo nati qui e il nostro obiettivo è quello di essere parte attiva e motore del cambiamento della città che guarda alla sostenibilità e che passa inevitabilmente attraverso stili di vita e scelte di mobilità più green. È per questo che abbiamo optato per una scelta orientata completamente all’elettrico, volta a migliorare la qualità dell’aria di Roma attraverso un servizio di mobilità condivisa capillare, comodo ed ecologico” dichiarano Emanuele Grazioli e Diego Rocca, Founder di Zig Zag Sharing. "La roadmap futura parte dalla capitale e punta a una rivoluzione in termini di sostenibilità di caratte nazionale. Questa si declinerà attraverso due direttrici: l’espansione del team e l’ampliamento dell’offerta con nuovi scootere e le e-bike. Non vediamo l’ora di poter annunciare le nostre prossime novità".

Il servizio su Roma

Numerose sono le aree in cui si possono trovare gli scooter di Zig Zag Sharing, dalle stazioni alle aree più centrali della città, inclusi i quartieri romani più rappresentativi quali Eur, Tuscolano, Trastevere, Gianicolo e Ponte Milvio per citarne alcuni. Di seguito, tratta dal sito di Zig Zag Sharing, la mappa della città in cui è possibile parcheggiare.

Di seguito l’elenco di alcune delle aree in cui trovare gli scooter Zig Zag - Go Sharing:

• Stazione Termini e Tiburtina

• Via del Corso (rif. negozio Zara)

• Largo Argentina (rif. negozio Tiger)

• Piazza Barberini (angolo quattro fontane)

• Piazzale Ostiense, Piramide

• Piazza Trilussa, Trastevere

• Piazzale Garibaldi, Gianicolo

• Piazzale Ponte Milvio



Per incentivare il servizio nella città di Roma, l’azienda ha, inoltre, già stipulato degli accordi con due delle principali Università della capitale – Roma Tre e Luiss Guido Carli – offrendo agli studenti tariffe agevolate per usufruire del servizio.

50 minuti gratis

Infine, a partire dal 7 fino al 28 febbraio ogni utente potrà beneficiare di 50 minuti di guida gratuita con il codice GREEN50 (il codice avrà una validità di 2 settimane dall’inserimento).

Offerte di lavoro

Per sostenere la crescita Zig Zag Sharing – con sede centrale a Roma – prevede un ampliamento dell’organico di circa il 20% durante il 2022, con una decina di posizioni attualmente aperte relative alle aree marketing, amministrazione e business development. Oltre a questo, l’azienda ha creato un team dedicato alle aziende per incentivare la mobilità elettrica condivisa tra i dipendenti in città.