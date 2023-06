A Roma la prima stazione di rifornimento di idrogeno circolare

A Roma in via Ardeatina aprirà la prima stazione di rifornimento di idrogeno circolare che sarà realizzata da Q8 in collaborazione con Maire (la società di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica) tramite i fondi del PNRR.

La stazione di servizio avrà una capacità fino a circa 700kg al giorno e rifornirà i veicoli leggeri e pesanti, pubblici e privati. Il suo utilizzo consentirà una riduzione di emissioni di CO2 di oltre il 75% rispetto all’uso del diesel. La stazione si baserà sulla soluzione tecnologica sviluppata da MyRechemical, controllata di NextChem, per la conversione di scarti non riciclabili in idrogeno circolare, che sarà prodotto nel primo impianto waste to hydrogen in Italia, che MAIRE sta sviluppando nella Capitale nell’ambito del progetto UE “IPCEI Hy2Use.

Questa tecnologia si basa su un approccio circolare permettendo di ottenere idrogeno chiudendo il ciclo dei rifiuti minimizzando le emissioni di CO2. Una soluzione sostenibile anche a livello economico visto che l’idrogeno circolare ha un costo minore rispetto all’idrogeno verde.

Al lancio della stazione di rifornimento hanno partecipato, insieme a Fadel Al-Faraj, AD di Q8, e a Fabrizio Di Amato e Alessandro Bernini, Presidente e AD di MAIRE, numerosi rappresentanti istituzionali del governo, della Regione Lazio e del Comune di Roma. Fabrizio Di Amato, Presidente di MAIRE sottolinea che così Roma apre la strada alla mobilità decarbonizzata: “Crediamo allo sviluppo della mobilità sostenibile. Oggi si stanno formando delle nuove filiere dal trattamento degli scarti al rifornimento dell’automobile. Siamo convinti che questa iniziativa strategica servirà a dare nuove opportunità a tutta l’industria della transizione energetica”.