Roma e l'Alto Adige più vicine: arriva "il treno della neve"

Da Roma alle vette dell’Alto Adige in poco più di 10 ore, per trascorrere un weekend sulle piste a sciare e a godere della neve: dal 17 febbraio dalla Capitale ferma il “treno della neve”, un Intercity che Trenitalia ha istituito sino all’8 aprile per accompagnare gli appassionati della stagione sciistica in alcune tra le località più suggestive d’italia.

L’obiettivo è quelli di fornire un collegamento comodo ed ecologico tra il Lazio e l’Alto Adige nei fine settimana, con partenze il venerdì e il sabato da Roma e sabato e domenica dall’Alto Adige: “Questo significa che i turisti e gli escursionisti possono fare a meno della propria auto e viaggiare in modo ecologico - ha detto Daniel Alfreider, assessore provinciale alla Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano - Soprattutto nel settore del turismo, è importante concentrarsi ancora di più sull'accessibilità con autobus e treni”.

Il venerdì e il sabato l’Intercity Notte 764 parte dalla stazione di Termini alle 22.05 e si ferma a Bolzano, Bressanone, Fortezza, Brunico e Dobbiaco, per arrivare a San Candido alle 8.30 del mattino. Il sabato e la domenica l’Intercity Notte 763 viaggia in direzione opposta, con partenza da San Candido alle 19:18 e arrivo a Roma alle 6:06 del mattino.