Nel cuore di Roma la terza edizione di Rom-E

Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre 2023 per il terzo anno consecutivo si terrà nel centro della Capitale il Rom-E, il festival sulla sosteniblità che mira a sensibilizzare il pubblico su tematiche per la salvaguardia del pianeta.

L'evento, che nella seconda edizione ha contato l'affluenza di oltre 200mila persona, toccherà diverse zone di Roma da Piazza Mignanelli, Largo dei Lombardi a Via del Corso, il percorso di Viale delle Magnolie a Villa Borghese, Ponte Milvio. Proprio presso la Casa del Cinema di Villa Borghese nella giornata inaugurale si svolgerà il convegno sulla sostenibilità “Rom-E Talk: un percorso verso la sostenibilità”, con Andrea Brambilla Direttore di Auto e Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport-Stadio e tanti esperti di fama internazionale. Fra gli argomenti trattati i PwC Italia sugli investimenti delle aziende in sostenibilità; Lo sviluppo sostenibile e l’energia di domani; La transizione della mobilità; Giovani e ambiente; Sport e sostenibilità.

Il 7 e 8 Ottobre 2023 spazio all’esposizione Green nel Centro di Roma con la Capitale che si trasformerà in una straordinaria esposizione dedicata alla sostenibilità. Le aziende esporranno mezzi elettrici e consentiranno test drive, metteranno a disposizione dei cittadini hub per le prove dell'auto come a Piazza Bucarest. Fra le tante attività in programma ci sono le esibizioni degli Psycodrummers che con le loro percussioni su strumenti ottenuti con materiali di scarto faranno performance dal vivo di forte impatto emotivo e IoGiocOvunque, giochi di legno itineranti realizzati artigianalmente con materiali naturali. Da segnalare anche Gemar Balloons, il più grande produttore di palloncini in lattice di gomma naturale in Europa che ha realizzato esclusivamente per Rom-E installazioni con palloncini 100% a base biologica e prodotti con “caucciù”: una linfa lattiginosa che si raccoglie dall’albero della gomma Hevea Brasiliensis che viene preservato durante l’intero processo di fabbricazione, contribuendo anche alla riduzione di CO².

Rom-E è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma Capitale, dall'Università La Sapienza e da Earth Day, col sostegno dell’Assessorato Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti e dell’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e dell’Assessorato alla mobilità.

Aldo Reali, AD di Sport Network azienda che realizza l'evento dal primo anno ha dichiarato: "La Terza Edizione di Rom-E rappresenta un'opportunità unica per riflettere sull'importanza di proteggere il nostro pianeta e per scoprire le molteplici soluzioni che le aziende stanno sviluppando per un futuro più sostenibile. Un percorso esclusivo che offre ai nostri clienti l’opportunità di raccontarsi in questa chiave in un contesto ufficiale e autorevole".