L'app Moovit e il bike sharing RideMovi da oggi insieme a Roma

Moovit, applicazione per la mobilità urbana già utilizzata da oltre un miliardo di persone, e RideMovi, azienda leader in europa nel mercato del bike sharing a flusso libero, annunciano una partnership strategica per offrire, agli utenti del trasporto pubblico di 16 città italiane e 2 spagnole, biciclette ed ebike per i loro spostamenti. Da oggi gli utenti Moovit di Roma e Milano, nel pianificare un tragitto per raggiungere una destinazione, possono visualizzare direttamente dall’app di Moovit le biciclette ed eBike RideMovi presenti nelle vicinanze e prenotarle direttamente con un tap.

I dati raccolti da Moovit dimostrano come i mezzi in sharing non siano dei mezzi sostitutivi al trasporto pubblico ma dei mezzi che si integrano perfettamente con il sistema esistente andando ad agevolare gli spostamenti laddove gli autobus o le metropolitane non arrivano. Inserire i mezzi RideMovi nell’app Moovit è un altro tassello fondamentale nella costruzione di un’esperienza completa di mobilità che raggruppa in un'unica app tutte le opzioni disponibili nelle grandi aree urbane: dall'autobus alla metropolitana, dal bike-sharing ai monopattini elettrici.

"Nelle ultime settimane le città italiane sono sempre più congestionate dal traffico spesso poiché gli utenti del trasporto pubblico non hanno vicino alla propria destinazione una fermata del trasporto pubblico» dichiara Carolina Vittucci, partnership manager di Moovit in Italia.

"Offrire tramite l’app Moovit a lavoratori e studenti pendolari delle soluzioni concrete a questo problema significa migliorare la qualità della vita di tante persone. Per questo motivo siamo felici di proporre loro anche i mezzi RideMovi come una validaalternativa per coprire il primo o l’ultimo miglio dei loro spostamenti».

“L’alleanza con Moovit offrirà un’esperienza urbana semplice, sicura e soprattutto, eco-compatibile” afferma Alessandro Felici CEO di RideMovi. "Siamo entusiasti di unirci a Moovit per costruire insieme un futuro sempre più tecnologico e sostenibile nelle nostre città. Questa collaborazione avrà un impatto importante e semplificherà gli spostamenti delle persone. Grazie alla collaborazione con Moovit il servizio di smart bike sharing RideMovi sarà ulteriormente integrato nel trasporto urbano rendendo le città sempre più sostenibili, vivibili e con un aumento della qualità della vita".