Ricariche elettriche on demand: accordo tra e-gap e L'Automobile Roma

A Roma aumenta la possibilità di fruire della mobilità elettrica in totale tranquillità grazie all’accordo siglato da E-GAP, operatore di ricarica mobile e sostenibile per auto elettriche in Europa, e L’Automobile Roma, concessionaria Audi nella capitale dal 2016. L'accordo consente di richiedere una “delivery” di ricarica elettrica comodamente tramite app. Oggetto della partnership è la fornitura di ricarica “on demand” in città a tutti i clienti Audi e-tron, per la durata di 6 mesi dall’acquisto, del veicolo elettrico. Tramite l’apposita app sarà il cliente a scegliere dove e quando la sua vettura verrà raggiunta dal sistema di ricarica mobile.

“In un periodo difficile per l’economia e per i trasporti in generale riteniamo che incentivare la mobilità sostenibile con servizi unici e innovativi significhi cogliere in modo corretto la crescente e diffusa attenzione alla tutela dell’ambiente e della salute; per questo motivo E-GAP ha l’obiettivo di rispondere alle nuove necessità della clientela che rivolge la sua scelta di mobilità all’acquisto di un’auto elettrica risolvendo da subito il problema del “come” e “del dove” ricaricarsi” ha dichiarato Luca Fontanelli CEO di E-GAP.

“La partnership con L’Automobile Roma amplia ulteriormente la copertura del nostro servizio nella Capitale, garantendo una ricarica semplice, affidabile e sempre più tempestiva in una città dove i vincoli architettonici possono complicare l’accesso a sistemi di ricarica veloce. Con il servizio E-GAP infatti i clienti Audi e-tron avranno sempre a disposizione una ricarica FAST fino a 50kW in qualsiasi punto della città” ha dichiarato Francesco De Meo Head of Marketing di E-GAP.

“Abbiamo fortemente voluto offrire ai nostri clienti Audi e-tron una soluzione di ricarica “on demand” come quella di E-GAP per rendere più serena e affidabile la scelta di una vettura elettrica, che per performance e stile è ben al di sopra di ogni aspettativa” ha dichiarato Giacomo Turriziani Colonna, Brand Manager Audi L’Automobile Roma. “L’obiettivo principale della partnership è infatti quello di garantire un’esperienza immediata della mobilità green la cui sempre maggiore diffusione la rende già oggi la più credibile alternativa per muoversi nel pieno rispetto dell’ambiente”.

La ricarica veloce in città è una soluzione semplice e affidabile che garantisce autonomia, sicurezza e tranquillità: il servizio di E-GAP offre infatti un’estensione dell’autonomia di percorrenza rendendo i viaggi in auto più sereni. L’azienda offre anche servizi aggiuntivi, come il lavaggio sostenibile waterless e la riattivazione emergenziale del veicolo elettrico, erogati sempre in autonomia senza bisogno della presenza del richiedente.