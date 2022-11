Arriva "Posizione Live": ora Moovit dirà dove si trovano gli autobus

Si chiama Posizione Live la nuova funzionalità rilascaita da Moovit l'applicazione per la mobilità urbana iù utilizzata al mondo gratuita e disponibile su Ios, Android e web.

La nuova funzionalità permette di visualizzare la posizione esatta del mezzo pubblico in arrivo alla fermata o alla stazione andando a ridurre in questo modo l’incertezza sui tempi di arrivo. Posizione Live è disponibile per tutte le tipologie di mezzi pubblici (bus, treni regionali, tram, metropolitane) purché abbiano il tracciamento Gps attivo. In caso di interruzione del segnale Gps sarà possibile verificare l'ultima posizione trasmessa dal mezzo.

A Roma e nel Lazio la nuova funzione è attiva su circa il 25% dei mezzi pubblici circolanti nella Capitale e nella regione. I cittadini romani potranno dunque conoscere la posizione del mezzo e valutare le tempistiche effettive di arrivo alla fermata e valutare in caso di ritardi significativi percorsi alternativi propsti da Moovit durante la pianificazione del percorso.

Per accedere alla nuova funzionalità, è sufficiente scaricare l’app Moovit e selezionare il tasto “Posizione Live” nelle sezioni dedicate alle Linee e alle Fermate oppure andando ad aprire la mappa dell’applicazione. La funzionalità sarà disponibile su tutti i dispositivi iOS e Android entro 4 settimane.

Carolina Vittucci, Partnership manager di Moovit in Italia ha sottolineato come Poisizione Live è un passo in avanti per semplificare la vita ai residenti, turisti e viaggioratori e ridurre l'incertezza legata all'arrivo del mezzo pubblico e alla fruizione di questo servizio essenziale.