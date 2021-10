VIDEO | A Roma arrivano le bici elettriche in sharing. Ecco come funzionerà il servizio

Arriva ufficialmente la nuova bici elettrica di Dott. L'azienda, già presente sul mercato con i monopattini elettrici, metterà a disposizione già da lunedì le prime 500 e-bike che si aggiungeranno all'offerta in sharing.

Le ruote sono anti-foratura per favorire una maggiore tenuta dello sharing. La tariffa, a Roma, sarà di 0,25 centesimi al minuto senza costo per lo sblocco della corsa e la velocità massima raggiungibile sarà sempre 25 km/h. Saranno acquistabili anche dei "pass", per coloro che utilizzano il servizio più spesso, che consentono fino ad un massimo di 100 corse al costo di 29,99 euro per un mese.