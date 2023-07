“Non serve andare lontano”: le località estive raggiungibili grazie ai mezzi pubblici

“Non serve andare lontano” è lo slogan della campagna estiva del 2023 di Moovit, l’app per la mobilità urbana attiva a Roma e in altre oltre 300 città d’Italia.

Per l’estate l’app suggerisce a residenti e turisti le migliori località estive facilmente da raggiungere con i mezzi pubblici. Spazio alla campagna tramite i principali partner di Moovit tra questi spicca Roma Servizi per la Mobilità nella Capitale, insieme a Gtt a Torino, Start Romagna a Rimini e Ravenna, Atc Esercizio a La Spezia, Tep a Parma e altri.

Il lavoro di Moovit spinge verso l’ambizione missione di decongestionare i territori turistici della penisola senza dimenticare coloro i quali restano in città nel periodo più caldo dell’anno.

Federico Catania PR Manager di Moovit dichiara: “Siamo impegnati da anni nel promuovere la mobilità sostenibile tra gli utenti dell’app anche nelle occasioni di svago o vacanza. Senza dimenticare che molte persone che spesso per necessità restano in città nelle settimane più calde dell’anno, vogliamo dunque dare loro un’alternativa concreta supportandoli nel raggiungere decine e decine di località suggestive dal nord al sud Italia per una pausa estiva a pochi chilometri da casa”.