Monopattini elettrici, stretta del governo: si va verso l’obbligo del casco

Targhino, stalli per i parcheggi e soprattutto l’obbligatorietà nell’uso del casco. L’uso dei monopattini elettrici sta per essere rivoluzionato.

Il Parlamento sta lavorando ad una serie di misure che andranno ad incidere sull’impiego dei mezzi di micromobilità elettrica. Sono stati presentati infatti 434 emendamenti al Decreto Legge Infrastrutture Stradali e, buona parte di queste, sono destinate a modificare l’utilizzo dei monopattini in città.

Gli stalli per i monopattini

Tra le proposte al vaglio in questi giorni delle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, ce ne sono molte che mirano ad eliminare una delle conseguenze del cosiddetto “flusso libero”: il parcheggio indiscriminato dei monopattini. I numerosi gestori presenti nella Capitale, se l’emendamento verrà approvato, potranno concordare con il Comune i posti in cui la sosta, opportunamente segnalata, sarà consentita.

L'uso del casco e proteste di Assosharing

Tra le novità che gli emendamenti al DL puntano ad introdurre c’è anche quella della targa e dell’uso obbligatorio del casco. Una richiesta, quest’ultima, che preoccupa non poco gli operatori del settore. “L’obbligo del casco – ha commentato l’ Assosharing, l'associazione che riunisce il comparto della mobilità sostenibile in sharing - renderebbe l'Italia una vera e propria anomalia su scala europea e condannerebbe il Paese agli ultimi posti della classifica sulla mobilità sostenibile”.

La sicurezza dei monopattini

Secondo gli operatori del settore, quella dell’introduzione dell’obbligo del casco per i maggiorenni “sarebbe una scelta drammatica per l'industria della mobilità sostenibile, non basata su dati oggettivi relativi agli incidenti”. A supporto della propria tesi Assosharing ha citato uno studio dell' Osservatorio Sharing Mobility istituito presso il Ministero dell’Ambiente. Dal dossier citato “emerge come si verifichino 44 incidenti ogni 10mila monopattini in sharing, pari allo 0,004%. Numeri che indicano come in Italia non esista alcuna emergenza per i monopattini in sharing che giustifichino l’obbligo del casco per i maggiorenni”.

Il numero degli incidenti a Roma

A Roma, nel periodo compreso tra il maggio 2020 ed il giugno 2021, si sono verificati 176 incidenti. Quindici al mese. In qualche caso anche con esito mortale, per chi ne è rimasto coinvolto. Il dibattito sulla sicurezza di questi mezzi ecologici è quindi aperto. A maggior ragione adesso visto che ci sono due commissioni parlamentari, proprio in questi giorni, che stanno lavorando sul tema della mobilità. Ed inevitabilmente anche di quella dei monopattini elettrici.