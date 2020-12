Google maps, compare la "bicicletta": attivi i percorsi ciclabili anche a Roma

Partire da casa o da qualsiasi altro luogo della città impostare l'indirizzo di arrivo e cliccare sull'icona "bicicletta" per conoscere il miglior percorso ciclabile da seguire. Succedeva solo nelle grandi metropoli americane, nelle capitali europee e in tutte quelle città realizzate a misura di ciclista ma, da qualche giorno, l'opzione di Google è attiva anche a Roma.

Google Maps, percorsi ciclabili a Roma

Oltre a poter cliccare sulla "bicicletta" per conoscere il percorso consigliato, nel menù a tendina è possibile visionare tutti i percorsi ciclabili della Capitale. Google, nello specifico, segnala in colore verde scuro gli itinerari, in verde chiaro le piste ciclabili, in linee punteggiate le strade adatte ai ciclisti e in marrone i percorsi sterrati.

A notare per primi la nuova funzione di Google sono stati coloro che abitualmente utilizzano la bicicletta a Roma. "Google ora fa vedere i percorsi ciclabili anche a Roma!" scrive un utente entusiasta sul gruppo Facebook Salvaciclisti - Roma. C'è anche chi si dice non pienamente soddisfatto del servizio, chi sottolinea come spesso Google non segnali le ciclabili e faccia passare su strada e chi lamenta che non vengano ben considerate le pendenze.

Fatto sta che la novità ha scatenato la discussione nei gruppi social dei ciclisti romani e che, da quando le ciclabili su Maps sono disponibili, in moltissimi stanno sperimentando i percorsi suggeriti da Google.

Un servizio sicuramente migliorabile, ancora in stato embrionale - sottolineano in tanti - che però rappresenta un traguardo importante per tutti i biker (in crescita) della Capitale.