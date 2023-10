Gara della mobilità dolce, Roma batte Milano grazie alla ciclabile Nomentana

Migliorano i dati sugli spostamenti sostenibili a Roma. Nonostante mille difficoltà ed alcuni romani che non digeriscono le ciclabili, sempre più abitanti della Capitale abbandonano le automobili per usare la bicicletta. È quanto emerge dall’iniziativa “Il Giretto d’Italia”, evento organizzato da Legambiente con il sostegno di Euromobility e che si svolge ogni anno a settembre nell’ambito delle iniziative programmate per la settimana europea della mobilità sostenibile.

Cos’è il Giretto d’Italia

L’iniziativa serve soprattutto per promuovere gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, effettuati in bici o con l’utilizzo di altri mezzi alternativi. La campagna monitora in punti di passaggio, i cosiddetti check point, la quantità di cittadini in bicicletta, passati in un determinato giorno e in un determinato orario, quello di punta della mattina (due ore a scelta tra le 7:00 e le 10:00).

Una vera e propria gara tra città per capire dove (e come) si utilizza di più la mobilità dolce. A vincere la sfida è stata Padova. Sesto posto, invece, per Roma, preceduta da Milano, vincitrice lo scorso anno. Nelle due ore di monitoraggio, durante le quali si sono contati gli spostamenti, i romani hanno effettuato 3439 passaggi lungo i check point installati per conteggiare l’utenza.

Il fenomeno della ciclabile Nomentana

Ne avevamo parlato nella sezione Dossier, raccontando di una ciclabile che sembra arrivare direttamente dal nord Europa . La ciclabile Nomentana, che collega Porta Pia con piazza Sempione, ha cambiato la mobilità tra Montesacro e il quartiere Italia. Una ciclabile lunga 3,6 chilometri realizzata nella giusta maniera (a doppia corsia e su sede propria) e che, ovviamente, ha avuto una risposta positiva dai romani. I numeri parlano chiaro: Roma, solo sulla ciclabile Nomentana, una delle maggiori direttrici ciclabili verso il centro città, ha aumentato i passaggi di cica sei volte rispetto al 2022, passando da 291 bici in due ore a 1636.

Le classifiche

Come detto, a vincere il Giretto d’Italia è stata la città universitaria di Padova, seguita da Piacenza, Pescara, Palermo, Milano e, appunto Roma. Altra graduatoria interessante è quella relativa al numero di spostamenti sostenibili in rapporto alla popolazione residente. In questa speciale classifica Roma è al quinto posto, vicina al 5%. Lontanissime, però, le prime città: Ravenna 14,89%, Piacenza 14,52%, Reggio Emilia 11,74%. Numeri, specialmente quelli legati alla ciclabile Nomentana, che fanno capire quanto sia grande la voglia di mobilità alternativa a Roma che necessiterebbe, però, di infrastrutture realizzate a regola d'arte e lungo strade che, effettivamente, possono ospitare le ciclabili.