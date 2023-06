A Roma arrivano le XEV YOYO, le auto elettriche targate Enjoy

La flotta Enjoy di Roma si allarga, e dopo le Fiat 500 e le Fiat Doblò potrà contare sull’inserimento nella Capitale di cento XEV YOYO le nuove city car elettriche a zero emissione su strada

Le nuove auto elettriche, dal colore verde lime, diventeranno 200 nei prossimi mesi e porteranno alla città i vantaggi della mobilità sostenibile. I mezzi hanno velocità massima di 80 km/h e autonomia fino a 150 km, sono dotati di tetto panoramico. Per il capitolo rifornimento, oltre alla ricarica tradizionale presso le colonnine in plug-in, le XEV YOYO sono predisposte per il ‘battery swapping’, ovvero la sostituzione di batterie scariche con batterie cariche che è possibile realizzare in pochi minuti, per il quale sono già predisposte alcune stazioni di servizio Eni. Per prenotare la vettura bisognerà utilizzare l'app Enjoy e seguire le procedure proprio come con le altre macchine Enjoy.

L’introduzione di questi mezzi rientra nel piano Eni Sustainable Mobility e contribuisce al percorso dell’azienda verso l’obiettivo Net Zero al 2025. “Il car sharing, ora anche elettrico, fa parte delle tante soluzioni già disponibili per contribuire alla decarbonizzazione i trasporti, come lo sviluppo dei biocarburanti HVO, del biometano, dell’elettrico e dell’idrogeno” dichiara Stefano Balista ad di Eni Sustainable Mobility.

Un altro passo in avanti e un consolidamento del rapporto fra Enjoy e Roma con che dal 2014 (9 milioni di noleggi realizzati) offre ai cittadini la soluzione di car sharing come alternativa all’utilizzo di mezzi privati o pubblici.