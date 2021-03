Corso Francia si tinge di viola, apre l’Enel X Store: ricarica ultrafast e area per test drive

Da vecchio manufatto un po’ decadente ad edificio moderno e sostenibile: al civico 212 di Corso Francia ha aperto il primo Enel X Store di Roma. I lavori sono iniziati a metà giugno scorso: dopo appena otto mesi ristrutturazione completata e taglio del nastro. Nello store a tinte viola di Roma nord, a metà tra le sedi di Enel X di viale di Tor di Quinto e via Flaminia, oltre ai prodotti e i servizi c’è anche la prima area di ricarica ultrafast per veicoli elettrici in città.

Corso Francia, apre il primo Enel X Store di Roma

“L’Enel X Store di Corso Francia segna un punto di svolta nella nostra strategia per la diffusione della mobilità elettrica a Roma e in Italia. Si tratta della prima area cittadina per la ricarica ultrafast, con caricatori HPC (High Power Charging), che va incontro alla necessità di fare il pieno di energia alla propria auto in poco tempo, a cui se ne aggiungeranno altre nelle principali città italiane. L’obiettivo è di offrire un’esperienza di ricarica semplice, affidabile e veloce. Insieme al Comune di Roma e a Volkswagen Group Italia inauguriamo uno spazio dedicato alla mobilità elettrica e a tutte le soluzioni e le tecnologie del futuro, dall’efficientamento energetico alla smart home passando per gli strumenti digitali di pagamento. Un progetto moderno e accessibile a tutti, che dimostra ancora una volta l’impegno di Enel X nel mettere a disposizione dei clienti il proprio know-how nel settore dei servizi energetici avanzati” - ha detto Francesco Venturini, CEO di Enel X.

A Roma nord ricarica ultrafast e area per test drive

All’interno dello store troveranno spazio, a rotazione, i modelli 100% elettrici dei brand di Volkswagen Group Italia. Sono previste inoltre attività specifiche sia per i clienti che hanno già scelto un’auto del Gruppo, sia per gli utenti interessati a scoprire la mobilità a zero emissioni, con workshop e consulenze dedicati e la possibilità di effettuare test drive.

“Per il Gruppo Volkswagen il futuro è elettrico. È la tecnologia che rappresenta la migliore opzione, in termini di efficienza e sostenibilità, per raggiungere i target climatici globali e arrivare a essere un’azienda carbon neutral entro il 2050. L’e-mobility - ha aggiunto Massimo Nordio, CEO di Volkswagen Group Italia - è al centro della nostra strategia, il Gruppo ha messo in campo investimenti ingenti e sviluppato progetti importanti come la MEB, la piattaforma modulare concepita specificamente per la mobilità elettrica che sarà la base per moltissimi modelli dei nostri brand. L’obiettivo è ‘l’elettrico per tutti’.”

Raggi all'apertura dell'Enel X Store: "Il futuro è qui"

"Il futuro è qui" - ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, presente al taglio del nastro a Corso Francia. L'Enel X Store "è importante perchè consente di avere un punto di ricarica superveloce, ma stiamo lavorando per installarne altre" - ha rivelato la Sindaca. “Che Roma sia stata scelta per ospitare l'unica tappa in Italia della Formula E ci consente di far capire ai cittadini come sia facile e non inquinante questo tipo di mobilità, ma - sottolinea Raggi - ci sono altri modi in cui Roma declina l'impegno nella mobilità sostenibile: non solo abbiamo rimesso in funzione molti minibus elettrici abbandonati da anni ma stiamo modificando alcuni depositi degli autobus per dotarci di autobus elettrici". Però in generale la mobilità sostenibile "ai romani piace" - ne è convinta la sindaca. "Abbiamo portato monopattini elettrici e bici con la pandemia e il cambiamento si è verificato", certo, "motivato dalla paura", ma oltre la paura "dobbiamo puntare all'opportunità" e l'Enel X Store "è non solo un segno del tempo ma il segno che il futuro è già qui".