Colonnine elettriche, approvato il nuovo regolamento: “Entro il Giubileo saranno 5mila”

Potenziare la rete di ricarica dei veicoli elettrici, con colonnine di nuova generazione da distribuire in tutto il territorio. La giunta Gualtieri ha appena approvato con una delibera il nuovo regolamento per l’installazione e la gestione delle colonnine elettriche.

Come funziona il nuovo regolamento

La città è stata suddivisa in 6 lotti, in base alle zone del Piano Generale del Traffico Urbano ed a ciascuna di loro è stata assegnata una quota che corrisponde alla percentuale di colonnine da destinarvi (si va dal 7% delle Mura Aureliane al 26% della cosiddetta ‘Fascia Verde’). All’interno di queste aree, il dipartimento mobilità deve indicare il fabbisogno di dispositivi ed il relativo numero di colonnine da installare. Operazione da eseguire dopo aver ascoltato i municipi. Al termine di queste operazioni, sarà attivato un bando per selezionare gli operatori che andranno a fornire il servizio.

Una distribuzione capillare

Rispetto a passato, si punta quindi a distribuire in maniera capillare e secondo le esigenze riscontrate le colonnine, che aumenteranno anche sensibilmente. Un lavoro, come accennato, che sarà portato avanti con il supporto di tutti i municipi, con l’ente distributore di energia elettrica e con l’accordo, per il posizionamento nelle zone centrali e di pregio, con la sovrintendenza capitolina.

Il cambio di passo

“Il nuovo regolamento – ha dichiarato l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè – porterà un radicale cambio di passo nell’installazione e nella gestione delle colonnine elettriche. Un cambiamento che si è reso oggi ancor più necessario dopo che il parlamento europeo, proprio in questi giorni, ha dichiarato di voler eliminare entro il 2035 i veicoli a motore endotermico dalle nostre città. Tra i principali obiettivi del nuovo regolamento - ha sottolineato Patanè - figura l’estensione del numero di ambiti di piano per diffondere le colonnine capillarmente su tutto il territorio della città arrivando entro il Giubileo a 5mila stalli, facilitare e semplificare la vita dei cittadini nell’utilizzo dei dispositivi, disincentivare l’utilizzo abusivo e improprio degli spazi di ricarica”.

Le altre novità

Tutte le vecchie colonnine e le vecchie prese di corrente per ammodernare le capacità e la velocità della ricarica alle moderne tecnologie, saranno sostituite. Sui nuovi dispositivi saranno posizionati sensori in grado di rilevare le soste abusive negli stalli per la ricarica, per evitare che possano trasformarsi in meri parcheggi. Ed inoltre verrà garantita la possibilità, ai cittadini, di effettuare le operazioni di ricarica anche con le colonnine di operatori diversi dal proprio. Le colonnine saranno inoltre inserite nel sistema Maas (Mobility as a service) di Roma Capitale, l'App che mette in rete tutte le opzioni legate alla mobilità cittadina.